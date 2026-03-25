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李國煌、李銘順來台合體許效舜！　北、中、南夜市掃街「近距離見粉絲」

記者蕭采薇／台北報導

三位喜劇界的天花板強勢集結！由李銘順、李國煌與許效舜破天荒搭檔演出春季爆笑喜劇《NO GOOD！歐吉桑》。為了替這部充滿熱血與笑料的大叔追夢電影造勢，曾強勢問鼎金馬影帝的新加坡喜劇天王李國煌，本週末將飛抵台灣，與金鐘視帝李銘順、喜劇泰斗許效舜組成地表最強「OGS天團」合體跑宣傳。

▲李銘順、李國煌、許效舜主演喜劇電影《NO GOOD！歐吉桑》即將在台灣再度合體。（圖／萬騰文化創意提供）

▲（左起）許效舜、李銘順、李國煌即將在台灣再度合體，並到北中南夜市掃街宣傳。（圖／萬騰文化創意提供）

這不僅是李國煌首部正式進軍台灣影壇的作品，三位大叔更準備全台跑透透，從台北信義、台中秀泰一路殺到高雄夢時代，甚至將突擊寧夏、逢甲與瑞豐等知名夜市，準備與粉絲們來場超接地氣的近距離互動！

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化身傲嬌傳統老爸！李國煌被「魔羯女」吃死死

李國煌這次在片中詮釋曾在台灣求學、有過一段婚姻的文青大叔「楚生」。劇中面對前妻留下的女兒時時刻刻「緊迫盯人」的照顧，讓他忍不住崩潰直呼「吵死人」，更瘋狂吐槽摩羯座女兒「脾氣真的很硬」。

▲李銘順、李國煌、許效舜主演喜劇電影《NO GOOD！歐吉桑》即將在台灣再度合體。（圖／萬騰文化創意提供）

▲李國煌、黃姵嘉在新片《NO GOOD！歐吉桑》父女情感動人。（圖／萬騰文化創意提供）

談到這個角色，李國煌幽默分析，楚生其實就是亞洲傳統父親的縮影：「愛在心裡口難開，甚至是『愛在心裡口不開』，明明女兒做了很多事情，他很開心、很感激，很愛女兒、很關心女兒，但就是整天繃一個臉給她看，表現地很不屑，我相信在現實生活中裡面是有很多像這樣的爸爸。」

首搭黃姵嘉爆NG！笑嘆：耳朵比演戲還累

而這次飾演他女兒的正是金鐘視后黃姵嘉。談起兩人的初次交鋒，李國煌忍不住大爆料，坦言對戲時壓力山大：「這次姵嘉演我的女兒，我是有一點壓力，因為她講話很小聲，像是講給螞蟻聽一樣。我演戲是不太用力的，可是我的耳朵很用力，要聽她講完了沒有。有時候覺得她講完了，哎唷，還沒有，原來是逗號，不是句號，所以就NG了一兩次！」

▲李銘順、李國煌、許效舜主演喜劇電影《NO GOOD！歐吉桑》即將在台灣再度合體。（圖／萬騰文化創意提供）

▲李國煌笑喊《NO GOOD！歐吉桑》與黃姵嘉合作「有一點壓力」，理由笑翻。（圖／萬騰文化創意提供）

他笑說直到第二天摸清了對方的表演節奏才漸入佳境，更打趣抱怨：「第一天我覺得耳朵比較累，多過於表演的累。」

戲如人生！曝真實么女超像片中角色：瞪我又偷塞零食

有趣的是，片中的父女互動竟然與李國煌的真實生活完美重疊。育有兩個寶貝千金的他，笑稱小女兒簡直就是翻版：「因為我小女兒整天也是繃一個臉給我看，有時候我去牽她的時候，拍拍她的肩膀，她就會用眼睛瞪著我。」

▲李銘順、李國煌、許效舜主演喜劇電影《NO GOOD！歐吉桑》即將在台灣再度合體。（圖／萬騰文化創意提供）

▲新加坡喜劇天王李國煌，在喜劇電影《NO GOOD！歐吉桑》與金鐘視后黃姵嘉飾演一對父女。（圖／萬騰文化創意提供）

不過他也感性分享女兒特有的傲嬌關心法：「有時候我在看電視的時候，她就會故意拿一包洋芋片坐在我旁邊吃，手會不經意伸過來，把一整包洋芋片放在我的身邊，就是問我『要不要吃』的意思嘛！可是她又不開口，有很刻意的動作，一看都知道是要給我吃的，所以跟片中的女兒是蠻像的！」

▲李銘順、李國煌、許效舜主演喜劇電影《NO GOOD！歐吉桑》即將在台灣再度合體。（圖／萬騰文化創意提供）

▲金鐘視后黃姵嘉在新片《NO GOOD！歐吉桑》飾演貼心照料父親的女兒。（圖／萬騰文化創意提供）

面對這種矛盾的父女情，他坦言心情很複雜：「有些時候你覺得很好笑、很溫馨，當她用眼睛瞪你的時候，你又會覺得很煩。煩起來，你又不可以生氣，因為這是她的一種性格，雖然有時候會憤怒 ，可是又很溫馨。」

三老翁搞直播爆紅卻鬧翻！網紅之路充滿考驗

《NO GOOD！歐吉桑》劇情描述脾氣古怪的退休攝影師永助（李銘順飾）、在家毫無地位的藥房老闆祥林（許效舜飾），以及懷抱導演夢卻只能當萬年副導的楚生（李國煌飾），三個對生活充滿怨氣的大叔決定聯手進軍直播界。

▲李銘順、李國煌、許效舜主演喜劇電影《NO GOOD！歐吉桑》即將在台灣再度合體。（圖／萬騰文化創意提供）

▲（左起）李銘順、許效舜、李國煌主演喜劇電影《NO GOOD！歐吉桑》，即將在台灣再度合體。（圖／萬騰文化創意提供）

他們甚至把破爛小貨車改裝成夢想基地，不顧老骨頭狂跳洗腦舞拍MV，沒想到竟意外爆紅成為百萬網紅！然而，就在嚐到走紅滋味時，三人卻在直播中爆發嚴重衝突，甚至大打出手鬧進警局，導致帳號被鎖、資金凍結。究竟這群歐吉桑能不能放下成見，互相扶持找回人生下半場的熱血光芒？電影將於4月10日全台上映。

 

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NO GOOD！歐吉桑李銘順李國煌許效舜

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