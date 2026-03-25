蜘蛛女跟吸血鬼結婚！千黛亞狂飆《暮光之城》做功課　正牌男友力挺大讚

記者蕭采薇／綜合報導

年度話題愛情喜劇《抓馬戀人》，破天荒找來好萊塢當紅女星千黛亞（另譯：贊達亞Zendaya）與羅伯派汀森（Robert Pattinson）首度同台飆戲。為了這次史無前例的合作，千黛亞透露自己在開拍前可是下足了苦功，甚至花了一整天的時間，一口氣狂飆完男方過去的經典神作《暮光之城》全五集，展現十足的敬業精神。

▲千黛亞（右）透露跟羅伯派汀森（左）熟識之後，才發現對方和印象中不一樣。（圖／采昌提供）

羅伯派汀森狂爆假料！正牌男友湯姆霍蘭德激讚「戲內老公」

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不過當雙方真正在劇組混熟後，羅伯派汀森私下超愛搞笑的反差真面目卻讓她大吃一驚，忍不住直呼：「跟我印象中不一樣！」她進一步解釋：「他很幽默，而且一直在笑，個性非常讓人放下戒心，自然而然讓人感到舒適與溫暖；但也因為他說話時總是在笑，所以根本無法分辨他是認真還是開玩笑！」最荒謬的是，兩人在籌備期間，男方竟然還大言不慚地自爆：「我以前是個病態說謊者！」惹得千黛亞崩潰大喊：「我真的分不出來！」

這段逗趣的片場互動，她也常拿去跟正牌男友湯姆霍蘭德（Tom Holland）分享。湯姆聽完也對這位大銀幕上的「情敵」給出超高評價：「他超好玩的，每一句話都會笑，整天在開玩笑！」不僅如此，身為「寵女友狂魔」的湯姆更親自在社群發文力挺愛人的新片，激動狂讚：「絕對震撼到不行！」

▲千黛亞向觀眾呼籲「不要暴雷」才能夠完整體會片中的「抓馬」。（圖／采昌提供）

霸氣討角色全因劇本太神！千黛亞千叮嚀萬交代「禁暴雷」

這部充滿驚喜的作品由《夢行者保羅》的導演克里斯多佛博格利親自編導。本身就是死忠影迷的千黛亞坦言，當初一翻開劇本就被深深吸引，狂讚：「從來沒讀過類似的作品！」甚至不惜放下身段，霸氣主動出擊向導演討角色。她直言：「這是我會主動爭取的劇本，因為它實在太原創、太鮮明了，讀起來讓人一頁接一頁停不下來，立刻抓住我的目光。」更笑稱自己當時的態度就像在宣告：「嘿，我在這裡，把我放進電影裡吧！」

面對這部揉合多重衝突元素的奇作，千黛亞形容觀影過程宛如洗三溫暖：「本片是一趟情緒雲霄飛車，很好笑但同時又有點令人不安，可是又會變得甜蜜浪漫，我和家人朋友一起看完，之後都會有很長的討論。

▲《抓馬戀人》千黛亞（下）與羅伯派汀森（上）首度共同演出。（圖／采昌提供）

圍繞著女主角艾瑪的處境展開，你會開始辯論關於愛、接納與道德。這部電影有太多值得討論與反思的層面。」她更再三拜託廣大影迷：「希望大家不要暴雷，這樣才能在完全不知情的狀態下進場，真實地去體驗這部電影的『抓馬』，那些討論真的可以發展出很多可能性。」

聚餐玩遊戲爆出「核彈級黑歷史」！完美未婚妻形象全毀

《抓馬戀人》徹底顛覆了傳統愛情片的老套路，以充滿黑色幽默的手法剖析現代男女的情感關係。故事從一個微涼的秋日午後展開，男主角查理在咖啡廳對著戴耳機看書的艾瑪一見鍾情。雖然初次搭訕因為聽錯話而顯得有些蠢萌，卻也意外開啟了兩人甜到長螞蟻的浪漫緣分。

經過兩年多的靈魂契合與交往，認定彼此的他們開心地著手籌辦婚禮。誰知道在一次與好友夫妻的品酒聚會上，眾人提議玩起坦白遊戲，要求說出「自己做過最糟糕的一件事」。沒想到輪到艾瑪全盤托出一段驚人黑歷史時，這個核彈級的秘密瞬間摧毀了現場的歡樂氣氛，也逼得查理不得不重新評估眼前這位即將步入禮堂的摯愛。《抓馬戀人》將於4月2日全台正式上映。