春風獻出銀幕初吻！激吻姚以緹「狂刷3次牙」　羞喊：怕親了忘詞

記者蕭采薇／台北報導

近期狂跑宣傳的全新犯罪動作國片《死亡賭局》，由大勢卡司春風（洪瑜鴻）、黃奇斌（阿斌）、姚以緹與丁寧同台飆戲。剛結束南台灣「大港開唱」舞台的本土天團「玖壹壹」，不僅讓現場氣氛嗨到最高點，春風更直接在台上豪氣狂撒電影海報和專屬優惠券，讓台下破萬名粉絲陷入瘋狂搶拿的熱潮。

▲姚以緹（左）與春風（右）在《死亡賭局》飾演久別重逢的舊情人。（圖／英傑哆影業提供）

姚以緹奪走春風「第一次」！狂刷3次牙猛灌漱口水

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除了音樂祭上的霸氣舉動，劇組更加碼大放送超有看頭的「勝毅品文熱吻花絮」。在片中擔綱春風昔日舊愛的姚以緹，不僅與他有著突破尺度的大膽親密戲，更一把奪下了這位台客男神的「銀幕初吻」。回憶起這場重頭戲，春風害羞承認開拍前自己其實焦慮爆表，甚至直呼：「我怕我親了會忘詞！」

▲姚以緹在《死亡賭局》中化身電子花車女郎，有小鎮女神的封號。（圖／英傑哆影業提供）

自從電影預告釋出後，大批眼尖網友便瘋狂洗版提問：「誰在親春風！」，如今終於解答女主角正是實力派女星姚以緹。面對首度搭檔的對象，春風心裡不免七上八下，還被導演無情抖出他為了迎接這場吻戲，事前偷偷刷了不下三次牙，外加瘋狂使用漱口水清香口氣。

▲姚以緹在《死亡賭局》中是一個靈活多變很懂求生存的女性。（圖／英傑哆影業提供）

對此，春風幽默解釋：「我雖然親過很多女生，但拍戲真的怕忘詞。我很盡責地保持口腔清潔，這是基本禮貌！」但他隨後也正經補充，相較於火辣的肢體接觸，他更看重角色背後的情感流動，「那場戲不只是激情，更多是兩人複雜關係的糾葛。」

化身電子花車女郎！姚以緹讚春風暖舉曝「豬圈陰影」

相對於男方的忐忑，身經百戰的「吻戲前輩」姚以緹則顯得老神在在，並給予對手極高的評價：「他說他很緊張，但我完全沒感覺到，我覺得他演得超好！」她也笑說，其實當下因為飾演女兒的游薇琳就在一旁觀看，難免有些小尷尬，好在團隊都非常專業。花絮影片中，當春風逗趣問起拿走初吻的心得時，姚以緹當場噴笑回應：「感謝宇宙給我這個機會，希望帶給你美好的回憶！」惹得春風放聲大笑，足見兩人私底下的好交情。

▲姚以緹在《死亡賭局》舉手投足都是戲。（圖／英傑哆影業提供）



這回在《死亡賭局》裡，姚以緹大膽挑戰電子花車女郎一角。為了完美消化角色，本身就充滿運動細胞的她特地進修舞蹈肢體課程，並狂看相關產業的訪談與紀錄片來揣摩心境。她深情地說：「品文是一個在社會邊緣努力求生存的女性，她不僅是電子花車女郎，也是一位很酷、很堅強的媽媽。」言語間流露出對角色的滿滿疼惜。

▲姚以緹在《死亡賭局》中展現性感的一面。（圖／英傑哆影業提供）



談到對春風的評價，她大讚對方跨足戲劇圈的敬業態度，「他私下大方幽默又會照顧人，收工還會豪爽請大家吃宵夜，是一個會讓全劇組都喜歡的人。」不過她也忍不住苦笑爆料，整部片最讓她崩潰的是在養豬場的戲份，「我拍完那陣子都不太敢吃烤香腸。」《死亡賭局》描述勝彬（黃奇斌飾）與哥哥勝毅（春風飾）在面臨一億元與一條人命的殘酷深淵中，如何在親情與背叛裡死裡求生，電影將於4月24日全台上映。

▲姚以緹為《死亡賭局》電子花車女郎的角色研究了許多紀錄片。（圖／英傑哆影業提供）