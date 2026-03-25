《難哄》男神魏浚笙曾胖到90kg！地獄甩肉操腹肌　穩交女友放閃：時代不一樣了

記者蕭采薇／台北報導

演出電視劇《難哄》、電影《殺手#4》的香港新生代男神魏浚笙（Jeffrey）近日來台出席活動，他25日與媒體見面時，大喊台灣美食實在太讚，擔心若是在台灣長住，體重肯定無法控制。魏浚笙的擔心不是沒緣由，學生時代的他體重曾一度胖到90幾公斤，擁有香港、荷蘭、印尼的混血帥氣面容，也被肥油封印。

▲魏浚笙有著混血的帥氣外貌，在電視劇《難哄》、電影《殺手#4》後，已成為香港新生代男神。（圖／好樂提供）

狂吃「蕃薯波波」怕長肉！男神真實體重黑歷史曝

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魏浚笙笑說，每次來台灣的固定行程就是先吃火鍋，這次還去了士林夜市，狂吃、雞排、地瓜球，他俏皮的把地瓜球取名的「蕃薯波波」，直呼真的好好吃。但其實平日魏浚笙相當忌口，一早起來就去跑步，全是為了體重管理。魏浚笙說：「因為我要胖起來，真的是太容易了！」

▲魏浚笙曾經胖到90幾公斤，他也大方在社群公開對比照。（圖／翻攝自魏浚笙IG）

他在電影《殺手#4》中令人驚艷的身材，為了演出「很乾、沒有水分」的殺手形象，當時硬生生從73公斤減到66公斤，足足瘦了8公斤。他坦言減肥方式很不健康，晚上6點後絕不吃東西，每天還要空腹跑一個小時，以及做一個半到兩小時重訓。

▲魏浚笙曾經胖到90幾公斤，他也大方在社群公開對比照。（圖／翻攝自魏浚笙IG）



地獄甩肉操出冰塊腹肌！笑喊：看食物像吸血鬼看到血

魏浚笙說：「初期最為痛苦，看到食物就像吸血鬼看到血一樣。」但後來養成習慣後，終於打造出理想中的體態，他笑說，那段時間照鏡子看到自己腹肌，都會驚艷的「WOW」出來。雖然減肥很辛苦，但他也不排斥為戲增胖，魏浚笙笑說：「反正我要胖起來，那也是很快的事。」

▲魏浚笙雖然外表高冷，但私下個性活潑，也喜歡搞笑逗人開心。（圖／好樂提供）



魏浚笙在電影《殺手#4》與春風合作，對方飾演殺手組織中的幹部，他大讚春風個性親切、有禮貌，對起戲來很舒服。而片中有「插脖子」的動作戲，春風也對他說：「真的插也沒關係！」，給足魏浚笙信任感。兩人都有持續在聯絡，只是春風沒工作都待在台中，幾次來台都剛好沒機會碰上。

出道就霸氣認愛！穩交經紀人女友：現在不是以前的時代了

他因為外型成為焦點，但魏浚笙謙虛的說：「我覺得每個人都有自己的特色。」而且過去是個胖子時，其實沒享受到什麼外貌的紅利，也不是被許多女同學暗戀的對象。另外他個性活潑，也不是外表給人的「高冷」印象。

▲魏浚笙從出道就公開戀情，如今也和女友一起打拚事業。（圖／翻攝自IG）

因此他也不走過去男神的路線，反而出道時就和女友一起上實境節目，如今女友也是他的經紀人，兩人一起打拚事業。魏浚笙說：「我覺得這樣滿開心的，一來（出道）就可以公開戀情，現在已經不是以前那樣的時代了。」

來台密會導演「全裸也OK」！跨海點名想合作大咖影后



近幾年不少港星來台拍戲，包括劉俊謙、柯煒林等，都在台灣打開知名度。魏浚笙也在《難哄》和台灣導演瞿友寧合作，也坦言此趟來台「見了幾個導演」。直言只要劇情合理，全裸也OK，此外，也期待與不同導演合作，無論電影或戲劇都樂於嘗試。

▲魏浚笙坦言，來台有見了幾個導演，希望有機會能和台灣影視產業合作。（圖／好樂提供）

對於台灣影視作品，他笑說先前看過電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，很想挑戰裡面林柏宏「鬼」的角色。至於最想合作的台灣演員則是鍾欣凌，魏浚笙說：「因為我小時候喜歡看台劇，常常看到欣凌姐，最近也看了《影后》，覺得她很厲害。」