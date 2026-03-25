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葛昀萱閃婚劉基鴻宣布懷孕！　「戳破氣球揭曉寶寶性別」被拍

記者王靖淳／綜合報導

網紅葛昀萱年初證實和味全龍內野手劉基鴻結婚，今（25）日小倆口低調舉辦性別派對，驚喜公開即將升格成為新手爸媽的喜訊，夫妻倆戳破氣球的真實反應，全被參與派對的好友們給拍了下來。

▲▼葛昀萱。（圖／翻攝自Instagram／yingxuange）

▲葛昀萱辦性別派對。（圖／翻攝自Instagram／yingxuange）

透過葛昀萱在IG限動轉發的影片可見到，這場性別派對辦在戶外露台，大地色系的氣球柱圍繞著寫有「Ji&Xuan」及「gender reveal party」字樣的背板。葛昀萱身穿一套純白套裝，上身是短版細肩帶露肚臍上衣，大方秀出小蠻腰，下身則是高腰的荷葉邊長裙。一旁的劉基鴻穿著白色短袖，下身搭配米白色長褲，他興奮地用右手做出戳氣球的動作，迫不及待地要揭曉答案。

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▲▼葛昀萱。（圖／翻攝自Instagram／yingxuange）

▲葛昀萱嫁給劉基鴻。（圖／翻攝自Instagram／yingxuange）

影片中，劉基鴻在眾親友的倒數之下，用右手裡的針戳破氣球，接著噴出一顆顆粉紅色的小氣球，正式揭曉兩人將迎來女寶寶的誕生。一旁的葛昀萱先是用雙手緊緊摀住耳朵，當看到老公戳破氣球時，她的臉上馬上露出充滿驚喜、害羞又激動的表情，眼睛笑得彎彎的，完全沉浸在即將當媽的幸福氛圍中。

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葛昀萱劉基鴻

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