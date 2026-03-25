劉曉慶遭瞎傳「死在泳池」本人親發聲　點名外甥造謠：相煎何太急

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸75歲女星劉曉慶是1995年版的「武則天」，霸氣形象一直深植人心。她在25日突然被傳出「死於橫店游泳池」，掀起一陣熱議，對此，劉曉慶本人不僅親自出面闢謠，更直指造謠者是自己的親外甥！

▲劉曉慶在去年曾被傳出烏龍死訊。（圖／翻攝自微博）

一名網友在24日發文指稱，劉曉慶在橫店一處游泳池中猝死，還說：「我記得上一次我爆料蔡瀾的死訊的時候，也有許多人跳出來闢謠說蔡瀾沒有死，然而幾天之後，蔡瀾之死就被驗證了。」不過，根據該帳號貼出的截圖內容，其實是劉曉慶在去年6月被傳烏龍死訊，而她本人澄清說自己在橫店游泳。

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▲網友發文稱劉曉慶去世。（圖／翻攝自X）

對於如此穿鑿附會的傳聞，劉曉慶於25日發文表示：「剛剛，又看到我去世的消息，這是殺人預告嗎？這麼想我死啊？」並附上一句「本是同根生，相煎何太急」。隨後，劉曉慶又曬出和友人的對話截圖，指出當初死訊的造謠者就是自己的外甥，同時也透露有人誣陷她住了幾十年的房子是違建，「以舉報人身份催促有關紀檢部門監督，發社會假新聞，指責有關部門執法不力，殊不知我沒有違法行為，這些操作是為哪般？」

▲▼劉曉慶發文澄清。（圖／翻攝自微博）

事實上，一直有傳劉曉慶和親妹妹為利益糾紛決裂多年。劉曉慶曾經對胞妹相當呵護，連同妹妹的兒子、也就是她的外甥，都視如己出，幫忙分擔教育費用。然而，姊妹倆後來疑似因為財產糾紛而鬧翻，劉曉慶也自稱自己已經是「孤兒」。而其妹妹劉曉紅則在去年發布律師聲明，否認「捲走財產」等謠言。