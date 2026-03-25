女高中生命案扯出「假面婚姻」　《翻滾吧！男孩》導演執導新陸劇

記者黃庠棻／台北報導

曾憑《翻滾吧！男孩》榮獲金馬獎最佳紀錄片，並以「翻滾三部曲」深植人心的導演林育賢，今年帶著結合懸疑辦案和婚姻關係的新劇《暗戀者的救贖》重磅回歸。

▲《暗戀者的救贖》集結王珞丹、黃宗澤、袁弘、蔣欣等。（圖／CATCHPLAY+提供）

該劇集結王珞丹、黃宗澤、袁弘、蔣欣等實力派卡司，今（25）日在全台唯一首播平台CATCHPLAY+正式上架，並一次釋出全劇13集，讓觀眾能一氣呵成感受這場假面婚姻背後的顫慄真相。

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▲《暗戀者的救贖》集結王珞丹、黃宗澤、袁弘、蔣欣等。（圖／CATCHPLAY+提供）

林育賢導演此次以手術刀般犀利的鏡頭，剖析現代親密關係中最隱晦的暴力「精神控制」，精準捕捉了角色間緊繃的心理張力，打造出令人不寒而慄的婚姻鬼故事。

▲《暗戀者的救贖》集結王珞丹、黃宗澤、袁弘、蔣欣等。（圖／CATCHPLAY+提供）

林育賢表示「《暗戀者的救贖》雖以懸疑為外殼，但人性才是它的靈魂。故事重點不在於誰是兇手，而在於日常生活中那些以愛為名的操控與錯綜的情感。希望觀眾在追劇時，不只能享受解謎的過癮，更能看見隱藏在假象背後的真實人性。」

▲《暗戀者的救贖》集結王珞丹、黃宗澤、袁弘、蔣欣等。（圖／CATCHPLAY+提供）



《暗戀者的救贖》故事由一樁看似無關的女高中生命案展開，卻意外扯出俞笑（王珞丹飾）與富商丈夫朱鶴（黃宗澤飾）婚姻中不為人知的裂痕。王珞丹與黃宗澤這對「假面夫妻」的對手戲尤其引人入勝。

▲《暗戀者的救贖》集結王珞丹、黃宗澤、袁弘、蔣欣等。（圖／CATCHPLAY+提供）

男主角黃宗澤此次徹底撕掉男神標籤，挑戰極具爭議的腹黑角色，他表面對妻子百般呵護，背後卻是精心佈局的情感蠶食，他以皮笑肉不笑的「窒息系」演技，完美演繹何謂「以愛為名的牢籠」。

▲《暗戀者的救贖》集結王珞丹、黃宗澤、袁弘、蔣欣等。（圖／CATCHPLAY+提供）

兩人在劇中從甜寵假象瞬轉為威脅對峙，令全劇充滿懸疑感與壓迫感。這場心機算盡的博弈，不單是一場燒腦推理，更是對現代親密關係的深刻控訴，直視婚姻中最殘酷的權力遊戲，引發觀眾廣大共鳴。

▲《暗戀者的救贖》集結王珞丹、黃宗澤、袁弘、蔣欣等。（圖／CATCHPLAY+提供）



《暗戀者的救贖》劇情描述俞笑（王珞丹飾）的幸福生活因為一名女高中生命案掀起風暴，警察宋誠（袁弘飾）發現她與一樁舊案存在關聯，而丈夫朱鶴（黃宗澤飾）的完美形象背後，也逐漸浮現與案件相連的蛛絲馬跡。當俞笑遇見神祕女子安妮（蔣欣飾），塵封多年的愛、謊言與創傷被迫揭開。

▲《暗戀者的救贖》集結王珞丹、黃宗澤、袁弘、蔣欣等。（圖／CATCHPLAY+提供）