米可白「被路人發現變瘦了」　親吐心聲：貪吃嘴要收斂

記者王靖淳／綜合報導

女星米可白平時會透過社群記錄日常，不吝嗇與粉絲分享私下生活，今（25）日她就在IG發文曬出近照，同時也宣布，自己將要開始調整身形，「我這張貪吃的嘴，真的需要稍微收斂一下。」

▲米可白。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

米可白坦言，自己這陣子過得實在是有點太耍廢，甚至搞笑自嘲目前正持續當米蟲中。不過，這段放鬆的時光似乎即將暫告一段落，因為她緊接著在下下週就要迎來新的代言拍攝工作。面對即將到來的鏡頭考驗，她也幽默表示，為了呈現完美的體態，「我這張貪吃的嘴，真的需要稍微收斂一下。」

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▲米可白宣布開始調整身形。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

米可白大方透露，自己拍照時很愛閉眼笑，至於背後的關鍵原因，米可白感性地表示，因為她覺得那樣的笑容很無邪、沒煩惱。她也提到，日前外出時有遊客說她變瘦了，對此米可白解釋，體重的起伏並非刻意減肥，而是為了配合戲劇演出，「因為之前演媽媽角色，需要圓圓肉肉的感覺」，如今該劇殺青了，她也表示將開始調整身形，恢復到原本的體態，「我很享受⋯成為演員這份工作。」