SM新男團未出道「遭私生闖宿舍強摸」！　公司痛心：派保全也沒用

記者蔡宜芳／綜合報導

SM娛樂在去年推出練習生特別企劃，將15名男練習生組成團體「SMTR25」，並透過節目和演出為出道預熱。怎料，SMTR25尚未正式出道，就飽受私生飯（侵害藝人私生活的極端粉絲）騷擾，SM娛樂25日也為此發出嚴正聲明。

▲SMTR25是SM娛樂的練習生男團。（圖／翻攝自X／SMTR25_official）

SM娛樂在聲明中細數私生惡行，指出私生不僅非法入侵練習生的宿舍，還做出「強行肢體接觸」、「擅自同乘計程車」等過份舉動，讓成員們感到極大痛苦。此外，私生還做出在建築內大喊成員名字、亂丟垃圾及闖入禁區等行為，也對鄰近居民造成嚴重困擾，「這些行為讓尚未正式出道的練習生在日常生活中感到不安， 且由於周邊居民亦因不便而頻繁投訴，損害嚴重。因此，請立即停止一切侵犯藝人隱私的行為。」

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▲SMTR25雖然尚未出道，卻已擁有大票粉絲支持。（圖／翻攝自X／SMTR25_official）

SM娛樂也表示，雖然先前已採取口頭警告，並派駐保全，但情況並未好轉， 坦言應對「目前已達到極限」，因此，聲明中強硬警告，若私生騷擾行為不立即改善，為了保護練習生及預防犯罪，將秉持「零容忍」原則，採取積極的法律措施，進行嚴厲處置。

▲SM娛樂聲明。（圖／翻攝自微博／SMTR25_official）

【SM娛樂聲明】

大家好，這裡是SM Entertainment。

衷心感謝各位粉絲對SMTR25給予的深厚愛護與支持。

近期，嚴重侵犯SMTR25隱私的行為持續發生，現就此說明公司的相關立場。

所謂的「私生」不僅非法入侵SMTR25的宿舍，還反復做出強行身體接觸、擅自同乘計程車等侵犯隱私的行為，給成員們帶來了極大的痛苦。

此外，還發生了在建築內大聲呼喊練習生名字等噪音騷擾、亂扔垃圾、以及擅自闖入外部人員禁入區域等情況。這不僅對公司旗下的練習生，也對比鄰而居的居民們造成了相當大的損害。

這些行為讓尚未正式出道的練習生在日常生活中感到不安， 且由於周邊居民亦因不便而頻繁投訴，損害嚴重。因此，請立即停止一切侵犯藝人隱私的行為。

此前，我司已通過口頭警告、派駐安保團隊等自救措施進行了應對，但情況並未好轉，目前已達到極限。

若上述情況未能立即改善，為了預防所屬練習生及居民的安全事故、保護隱私及預防犯罪，我司將採取積極的法律措施，並秉持「零容忍」原則進行嚴厲處置。請各位務必注意，切勿捲入不光彩的事件中。

我司今後也將為保護所屬練習生及藝人竭盡全力。

謝謝。