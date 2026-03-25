劉亮佐自爆軍事化教育劉子銓　「公園投球投到淚崩」他一看秒醒悟

記者黃庠棻／台北報導

藝人趙小僑於2016年嫁給劉亮佐，除了有繼子劉子銓，她也於2022年順利生下女兒「典典寶寶」，一家四口的一舉一動都受到許多網友喜愛與關注。今（25）日劉亮佐出席舞台劇《深夜小狗神秘習題》中文版媒體見面會，也分享了過去與兒子劉子銓的活動。

▲劉亮佐、趙小僑、劉子銓、典典寶寶。（圖／記者李毓康攝）

劉亮佐今（25）日出席舞台劇《深夜小狗神秘習題》中文版媒體見面會，與其他主演蔡燦得、丁寧、劉修甫、李璇、狄志杰一同亮相，他在片中與丁寧飾演夫妻，育有一子劉修甫，因為某一些原因夫妻倆分開，他則獨自照顧患有自閉症的兒子。

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▲《深夜小狗神秘習題》舉辦中文版媒體見面會。（圖／記者徐文彬攝）

談到過去與兒子劉子銓的相處，劉亮佐坦言現在對於小孩教育採取民主自由方式，但其實在兒子三、四年級之前他都是軍事教育，談及某一次帶著對方到公園打籃球，父子倆約定好連續投10球，如果中間斷掉就要重來，原本一開始兒子答應了這個邀約，但連續失敗了4、5輪，劉子銓就坦言想放棄。

▲《深夜小狗神秘習題》舉辦中文版媒體見面會。（圖／記者徐文彬攝）

對此，當時的劉亮佐對於輕易放棄的劉子銓很是憤怒，認為要守紀律與約定，後來兒子哭著繼續投籃，一直到小孩哭到沒有辦法繼續運動，他才願意離開、回家。劉亮佐事後反省，當時自己年輕持續性火爆「以愛之名控制。」之後他察覺劉子銓要自由方式教育，才會快樂長大。

▲劉亮佐、趙小僑、劉子銓、典典寶寶。（圖／記者李毓康攝）