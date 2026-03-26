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踩18cm恨天高上陣！八點檔女星變身美艷老闆娘　自備私物強壓全場

記者黃庠棻／台北報導

台視八點檔年度大戲《寶島西米樂 守護》隨著劇情持續升溫，也迎來新角色，近期黃露瑤與林健寰將加入演出，兩人角色各自帶著不同目的現身，讓原本歲月靜好的太平街逐漸掀起波瀾，也為後續劇情埋下伏筆。

▲黃露瑤、林健寰加入《寶島西米樂》。（圖／台視提供）

▲黃露瑤、林健寰加入《寶島西米樂》。（圖／台視提供）

劇中率先登場的是黃露瑤，飾演酒吧老闆娘「豔紅」，富饒女人味的她，憑著優秀的交際手腕和伶俐口才，周旋於各種男人之間；林健寰則是一名地方仕紳「黃桑」，除了經營古董生意外，還是進出口商會理事長，一出面便承諾要為地方帶來更繁榮的經濟發展，成為劇中的「經濟救星」，角色也將在不久之後正式露面。

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▲黃露瑤、林健寰加入《寶島西米樂》。（圖／台視提供）

▲黃露瑤、林健寰加入《寶島西米樂》。（圖／台視提供）

林健寰透露這次是第二次與黃露瑤合作，兩人之後將有不少對手戲，讓他相當期待。劇中他西裝筆挺，搭配戒指、手帕、懷錶等細節，整體造型優雅又貴氣十足，也為角色增添幾分神祕感。他笑說「服裝把整個造型做得很俊、很帥，看過劇本之後我也下了不少功夫準備，目前演起來覺得十分過癮。」

而林健寰看到黃露瑤的扮相後也忍不住大讚「『豔紅』在戲裡是一個很有魅力又漂亮的女人，我覺得露瑤來詮釋非常適合。」。黃露瑤這次挑戰風情萬種的酒吧老闆娘，全身上下散發成熟女人味，在造型上也下足功夫，不僅換上合身洋裝、長捲髮造型，還特地自備18公分高跟鞋上陣。

▲黃露瑤、林健寰加入《寶島西米樂》。（圖／台視提供）

▲黃露瑤、林健寰加入《寶島西米樂》。（圖／台視提供）

黃露瑤笑說「因為劇組希望角色看起來比較有氣勢，所以我自己準備了很高的高跟鞋，加上戲服之後就很有角色上身的感覺。」，不過她也坦言自己的個性其實不拘小節，和「豔紅」相差甚遠，需要用比較內斂的方式去呈現女人的成熟與手腕。

劇中「豔紅」經營的酒吧開張後，人潮絡繹不絕，旗下還有數名小姐，將與太平街眾人產生複雜糾葛。黃露瑤笑說「我們這一票人進來之後，就像形成一個聯盟，原本太平街很和平，但我們一來之後大家的關係都變得很複雜，整個氣氛也開始不一樣。」，隨著新角色陸續登場，劇情發展也更加令人期待。

《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數，敬請準時鎖定。

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寶島西米樂 守護黃露瑤林健寰

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