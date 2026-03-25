阿喜「拉下吊帶褲」滑雪穿超辣！　蹦出上圍羞喊：最有誠意的一組

記者王靖淳／綜合報導

女星阿喜（林育品）平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，最近她就在IG曬出一系列滑雪辣照，畫面曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲阿喜。（圖／翻攝自Instagram／joyshishi777）

透過阿喜分享的照片可見到，她的頭上戴著一頂粉紅色的滑雪帽套，上面還架著粉白相間的滑雪護目鏡。阿喜還將外層的粉紅色滑雪吊帶褲霸氣地往下拉至腰際，大方秀出內搭的黑色深V「Bra Top」，黑色的貼身布料，完美襯托出她豐滿傲人的上圍及深邃事業線，模樣相當火辣。

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▲阿喜PO滑雪辣照。（圖／翻攝自Instagram／joyshishi777）

照片中，阿喜低頭看向下方，雙手抓著胸前布料，做出把雪衣往下拉的動作，讓豐滿好身材呼之欲出。她還不忘將雙手撐在大腿兩側，並將臉轉向一旁，挺出傲人身材曲線。值得一提的是，阿喜在文中感嘆「雪季要結束了。」不過，她也俏皮地透露，手邊的雪照還沒發完。為了回饋大家的期待，她決定不藏私，所以曬出這次的滑雪照，同時也自認，這絕對是最有誠意的一組。貼文及照片曝光後，湧入大批網友留言讚道「好美」、「太辣了」、「誠意滿滿。」