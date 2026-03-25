世紀同台！A-Lin一見他...激動飛奔緊抱　當場哭了：沒有他就沒有我

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后A-Lin出道20週年巡演「歌迹Journey」上海站連開四場全數秒殺，最終場邀來蘇見信（信）助陣，兩人帶來經典對唱〈千年之戀〉，A-Lin二度緊抱信，哽咽告白20年情誼：「我的每一場（演唱會）日子他都在，當初也是因為他帶著我到處唱歌，讓很多人認識的A-Lin，沒有他就沒有現在的成績。」

▲A-Lin邀請信擔任嘉賓。（圖／众悅娛樂提供）

信卻笑回：「手可以先放開，我也是有感覺的！」A-Lin忍不住笑出來：「我剛剛抱這麼緊，當下其實感動地想哭出來，但一想到我的睫毛膏沒有防水，怕一哭弄髒他的帥氣西裝！」

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得知自己「妹妹」A-Lin在上海站連唱四場刷新華語女歌手紀錄，讓信感到與有榮焉，即將在下個月於無錫辦演唱會的信還突發奇想地幽默笑說：「乾脆我在無錫的演唱會改名稱叫『A-Lin演唱會』，然後邀請我來當『嘉賓』，而且嘉賓連唱20場！」

▲A-Lin和信情同兄妹。（圖／众悅娛樂提供）

信更自揭「老花」導致看歌迷留言而鬧烏龍笑話的糗事，「我有幾度看到歌迷在我的社群上寫『無錫』見，我因為老花眼竟然看成『無緣見』，內心還在犯嘀咕說：『你們不來賣票就算了，還跟我說『無緣見！』太殘忍了！」令全場笑翻，A-Lin也不忘為「大哥」向台下歌迷喊話催票。