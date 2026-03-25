《豆腐媽媽》替身立委郭昱晴出手　演藝工會再發聲明「保障人權」

記者葉文正／台北報導

民視八點檔《豆腐媽媽》今年1月發生嚴重工安意外，替身演員蘇德揚拍攝墜樓橋段時不幸重摔，緊急送醫後一度命危，引發演藝圈對拍攝安全的強烈關注。立委郭昱晴昨（24）日舉辦「影視業職業災害預防落實困境與制度檢討」座談會，蘇德揚未婚妻Rena也再度出面開砲民視。

▲立委郭昱晴(中)舉辦「影視業職業災害預防落實困境與制度檢討」座談會。（圖／演藝工會提供）

演藝工會今天也發聲明表示，建議成立影視職安監督平台，強化拍攝現場安全保障，而針對影視產業職業安全議題，曹雨婷理事長表示，隨著影視產業持續發展，拍攝現場涉及多元工種與複雜的工作環境，職業安全問題也逐漸受到各界關注。工會指出，影視職安應從政府、資方與勞方三個面向共同推動，並透過制度建立與跨單位合作，逐步完善影視產業的職業安全保障。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲演藝工會理事長曹雨婷也出席座談提供意見。（圖／演藝工會提供）

曹雨婷認為，在職安宣導與教育訓練方面，對於主管機關近年開始重視影視職安議題表達肯定與感謝，但過去工會較少機會及時收到相關職安政策資訊，也少有受邀參與或協助辦理職安教育訓練。工會建議，未來在相關宣導與訓練規劃上，能納入工會共同參與，透過工會網絡平台將職安資訊更有效地傳達給第一線影視從業人員。

此外，工會也建議，製作單位在拍攝或製作前的前置作業階段，即應提供基本的職業安全教育訓練，並建立相關安全規範與工作場所安全管理機制，個別工作人員在進入拍攝現場前也需加強職安意識,多加了解安全流程與潛在風險，降低職安事故發生的可能性。

在制度面上，工會也呼籲建立影視職安監督平台機制。影視產業的服務供應鏈涉及演藝人員與各類技術人員，相關合作關係亦與勞動權與人權保障密切相關，因此建議由主管機關召集相關產業單位與工會，共同建立跨單位的職安監督平台。

透過制度設計與保險機制補強現行不足，並將職業安全風險控管、工作流程及相關環節納入整體評估，有助於逐步建立更完善的影視職業安全保障體系。

台北市演藝工會曹雨婷理事長最後表示，對第一線影視從業人員而言，職業安全是最基本的工作保障，也期待透過政府、產業與勞方的共同努力，打造更安全且永續發展的影視產業環境。