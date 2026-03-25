A-Lin當眾「奪走大咖歌后初吻」！　直接摟著狂親...全場暴動：在一起

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后A-Lin出道20週年巡演「歌迹Journey」上海站連開四場全數秒殺，第三場邀來「鐵肺女王」李佳薇助陣，兩人在節目上被封為「玲薇不亂」美聲二人組，同台飆唱〈有一種悲傷〉，隨後再唱〈男人KTV〉掀起萬人合唱，氣氛瞬間炸裂，歌迷狂喊「在一起」、「親一個」，氣氛嗨到失控。

▲▼A-Lin和李佳薇當眾玩親親。（圖／众悅娛樂提供）

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在萬人起鬨下，兩人竟大方上演「姐妹之吻」，全場尖叫聲掀頂。A-Lin笑喊：「佳薇，妳的初吻就獻給我了！」唱完〈有一種悲傷〉後，A-Lin忍不住對李佳薇豎起大拇指，「妳太厲害了吧！剛才那一聲高音，我看連虹橋機場的人都聽到了！

李佳薇則猛誇A-Lin美到窒息，「這麼近距離站在妳旁邊，真的覺得妳超美！」更自嘲若是沒化妝，走在路上很怕沒人認得出來，A-Lin立刻暖心力挺：「妳的美是天生獨一無二的！」隨即更幽默自曝：「大家都知道我其實妝前妝後是兩個不同的人，有一次沒化妝逛街不小心被認出來，我都會立刻切換『高八度音』模式，急忙否認：『喔唷！我不是A-Lin啦！』」





▲A-Lin上海開唱。（圖／众悅娛樂提供）

而得知李佳薇下周即將在杭州啟動全新巡演，A-Lin更毫無保留地現場傳授獨門的「亂叫開嗓法」，甚至大方讓出舞台讓佳薇現場搶先「預演實習」，相當有趣。