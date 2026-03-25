16歲大女兒是高敏兒！丁寧被問「孫芸芸小孩未婚懷孕」：很有guts

記者黃庠棻／台北報導

26歲廖思惟（Trinity）是台灣第一名媛孫芸芸的長女，爸爸是微風董事長廖鎮漢，近日被週刊爆出未婚生女，孫芸芸留在澳洲陪伴，微風集團低調回應「謝謝關心」。私底下育有3個小孩的丁寧，今（25）日出席舞台劇記者會也表達了自己的看法。

▲廖思惟、孫芸芸。（圖／翻攝自廖思惟IG）

丁寧今（25）日出席舞台劇《深夜小狗神秘習題》中文版媒體見面會，與其他主演蔡燦得、劉亮佐、劉修甫、李璇、狄志杰一同亮相，她在片中二度與劉修甫飾演母子，對方外型帥氣加上有著一雙水汪汪大眼，讓她笑說「我眼睛這麼小，怎麼生得出眼睛這麼大的兒子。」

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▲《深夜小狗神秘習題》舉辦中文版媒體見面會。（圖／記者徐文彬攝）

不僅如此，丁寧坦言目前大女兒已經16歲，笑說「她有某個狀態像自閉症，但我這樣講她會生氣」，坦言母女相處只要順順地過去，自己就不會用嚴厲的姿態回應女兒，她也認了「女兒是高敏兒」，所以自己要跟對方講話之前都會多思考、多想一下。

▲《深夜小狗神秘習題》舉辦中文版媒體見面會。（圖／記者徐文彬攝）

被問到有沒有看到孫芸芸女兒未婚懷孕的新聞，丁寧直率地說道「我也是啊，當初我要生的時候，我也不確定我先生會不會負責，但我知道我自己會負責」，認為廖思惟生女的舉動「我覺得很不錯、很有guts，她願意承擔很棒。」

▲丁寧出席《深夜小狗神秘習題》中文版媒體見面會。（圖／記者徐文彬攝）

此外，丁寧被問到如果16歲大女兒如果未婚生子會怎麼做，她表示「我會想去理解，會想要知道『怎麼了？為何這麼做？是不是發生什麼事了？』，從關心的角度去了解女兒」，至於能否接受，她則直言「我現階段沒有辦法給出一個答案，必須要先跟女兒討論『有沒有能力照顧』，再來討論如何處理。」

▲丁寧出席《深夜小狗神秘習題》中文版媒體見面會。（圖／記者徐文彬攝）