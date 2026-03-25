ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

阮經天東京「十指緊扣」小20歲女友
星巴克3／27限定「大杯以上買一送一」
周杰倫《太陽之子》深夜民調出爐
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

解婕翎 梁軒安 蕭淑慎 周思潔 中山美穗 周子瑜 王家梁 六月

范冰冰驚喜合體《魷魚》導演！　「三星、CJ大咖也在場」動向引瘋猜

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星范冰冰在2018年因捲入逃稅風波，遭到全面封殺，直到去年低調回歸海外影壇，並憑藉電影《地母》奪下第62屆金馬獎影后。她於日前現身香港，與三星名譽館長洪羅喜、CJ副會長李美敬及《魷魚遊戲》導演黃東赫等大咖同框，引發網友對她後續跨國合作的高度期待。

▲▼范冰冰驚喜合體《魷魚》導演！動向引瘋猜。（圖／翻攝自Instagram／bingbing_fan）

▲范冰冰目前主要在海外發展。（圖／翻攝自Instagram／bingbing_fan）

韓國CJ集團與華美銀行為了即將登場的「香港巴塞爾藝術展」，於24日先行舉辦VIP活動，現場星光熠熠，除了三星家族的洪羅喜名譽館長、CJ副會長李美敬難得並肩出席，連美國電影學院主席楊燕子也現身其中，范冰冰更在社群平台分享多張合影，紀錄這場跨領域的頂尖交流。

[廣告]請繼續往下閱讀...

范冰冰當天狀態極佳，活動中不僅與李美敬副會長等影視權力者親切互動，還驚喜合體執導全球爆紅影集《魷魚遊戲》的黃東赫導演，兩人合影留念的畫面立刻成為話題焦點，范冰冰也發文表示：「智慧與創意完美融合的場合。」

▲▼范冰冰驚喜合體《魷魚》導演！動向引瘋猜。（圖／翻攝自Instagram／bingbing_fan）

▲▼范冰冰合體《魷魚遊戲》導演黃東赫。（圖／翻攝自Instagram／bingbing_fan）

▲▼范冰冰驚喜合體《魷魚》導演！動向引瘋猜。（圖／翻攝自Instagram／bingbing_fan）

此前，黃東赫導演在出席亞洲電影大獎（AFA）時，曾提到正在籌備新作品《KO Club》（Killing Old People Club，殺死老人俱樂部）。他直言，由於韓國電影院正處於於艱難狀態，雖然希望作品登上大銀幕，但若情況不允許，可能會再次與串流平台聯手。

《KO Club》目前正處於劇本收尾階段，目標是在完成選角後，於明年春天開拍。而此次黃東赫導演與《寄生上流》的推手李美敬、范冰冰同框，也讓不少人期待范冰冰是否有機會參與其作品演出。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

范冰冰黃東赫

推薦閱讀

女藝人哭喊「不要」仍遭硬上得逞　梁軒安性侵稱妻蕭淑慎全知情

女藝人哭喊「不要」仍遭硬上得逞　梁軒安性侵稱妻蕭淑慎全知情

11小時前

梁軒安洗腦手段遭曝光！　自爆和蕭淑慎沒性生活「反正她快掛了」

梁軒安洗腦手段遭曝光！　自爆和蕭淑慎沒性生活「反正她快掛了」

11小時前

解婕翎生日脫了！　「解放比基尼炸上圍」事業線看光

解婕翎生日脫了！　「解放比基尼炸上圍」事業線看光

20小時前

阮經天東京「十指緊扣」小20歲女友！女友是大陸富家千金…正面曝

阮經天東京「十指緊扣」小20歲女友！女友是大陸富家千金…正面曝

6小時前

阮經天東京「十指緊扣」小20歲女友！超狂千金背景曝　經紀人吐12字沒否認

阮經天東京「十指緊扣」小20歲女友！超狂千金背景曝　經紀人吐12字沒否認

5小時前

大女兒輕生陷陰霾！鄭少秋神隱3年首發聲　迎79歲網瘋傳暴瘦

大女兒輕生陷陰霾！鄭少秋神隱3年首發聲　迎79歲網瘋傳暴瘦

8小時前

孫芸芸女兒被目擊「挺孕肚搭機」！她飛澳陪產 孩子的爸豪門家世曝

孫芸芸女兒被目擊「挺孕肚搭機」！她飛澳陪產 孩子的爸豪門家世曝

3/24 07:40

65歲凍齡玉女遭爆談網戀！　害羞認了…被告白：嫁給我吧

65歲凍齡玉女遭爆談網戀！　害羞認了…被告白：嫁給我吧

18小時前

《慶餘年》隔5年才拍第二季！　張若昀「不調整角色內幕」全說了

《慶餘年》隔5年才拍第二季！　張若昀「不調整角色內幕」全說了

12小時前

2男躲追殺擠狹窄角落…年下攻「起生理反應」　裸身接觸畫面曝光！

2男躲追殺擠狹窄角落…年下攻「起生理反應」　裸身接觸畫面曝光！

8小時前

阿諾海灘解放深V！　「倒出超兇深溝」真實身材全看光

阿諾海灘解放深V！　「倒出超兇深溝」真實身材全看光

2小時前

痛別女兒白曉燕28年！白冰冰提早掃墓祭4至親：從痛不欲生到淡定

痛別女兒白曉燕28年！白冰冰提早掃墓祭4至親：從痛不欲生到淡定

9小時前

熱門影音

周杰倫曝台灣演唱會時間點　至於簽唱會：辦在網球場好了XD

周杰倫曝台灣演唱會時間點　至於簽唱會：辦在網球場好了XD
粉絲喊：黃麗玲的兵！　A-Lin嚇到「B...？」

粉絲喊：黃麗玲的兵！　A-Lin嚇到「B...？」
楊銘威傳婚變方志友　楊一展吃驚：不可能啦

楊銘威傳婚變方志友　楊一展吃驚：不可能啦
57歲蕭薔傳參戰《浪姐7》　不Care天價酬勞「只看緣分」

57歲蕭薔傳參戰《浪姐7》　不Care天價酬勞「只看緣分」
47歲范逸臣被問：想當爸嗎？　參加王齊麟婚禮認「有感動」

47歲范逸臣被問：想當爸嗎？　參加王齊麟婚禮認「有感動」
A-Lin《歌手》直播事故 「唸錯熱搜名」超慌張XD

A-Lin《歌手》直播事故 「唸錯熱搜名」超慌張XD
龍千玉.蔡小虎緋聞傳30年　又牽又抱..澄清：沒睡過！

龍千玉.蔡小虎緋聞傳30年　又牽又抱..澄清：沒睡過！
TWICE唱完大巨蛋　到金豬食堂慶功啦

TWICE唱完大巨蛋　到金豬食堂慶功啦
賈斯汀酒駕被捕畫面首曝光！　走直線踉蹌..醉喊：這好難

賈斯汀酒駕被捕畫面首曝光！　走直線踉蹌..醉喊：這好難
遭虧「撞臉三星堆青銅面具」　王彩樺認了：有打肉毒

遭虧「撞臉三星堆青銅面具」　王彩樺認了：有打肉毒
蔡依林大玩當紅迷因　「你曾在雪山上救過一隻狐狸？」

蔡依林大玩當紅迷因　「你曾在雪山上救過一隻狐狸？」
余天照巴77歲黃西田　他戴頭盔喊：不要再打了！

余天照巴77歲黃西田　他戴頭盔喊：不要再打了！
周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

A-Lin回歸《歌手》得第一！　直播「唸錯熱搜名」超慌張XD

A-Lin回歸《歌手》得第一！　直播「唸錯熱搜名」超慌張XD

A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD

A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

柳演錫聽到〈LOVE DIVE〉自動熱舞　曾遇鬼壓床...緊急呼叫愛犬取暖

柳演錫聽到〈LOVE DIVE〉自動熱舞　曾遇鬼壓床...緊急呼叫愛犬取暖

看更多

周杰倫被女兒化妝扮公主　笑喊：已經精神錯亂

即時新聞

剛剛
剛剛
15分鐘前0

演太好慘遭網暴！陳珮騏硬起來「拒絕霸凌」直球回應：沒理由承受

45分鐘前44

串流收視週榜／《逐玉》連兩周登全球榜！觀看數出爐…4大劇征服觀眾

1小時前10

世紀同台！A-Lin一見他...激動飛奔緊抱　當場哭了：沒有他就沒有我

1小時前20

阿喜「拉下吊帶褲」滑雪穿超辣！　蹦出上圍羞喊：最有誠意的一組

1小時前0

劉亮佐自爆軍事化教育劉子銓　「公園投球投到淚崩」他一看秒醒悟

1小時前43

28歲AV男星家中暴斃！　「色情網紅」未婚夫悲痛公開死訊

2小時前0

范冰冰驚喜合體《魷魚》導演！　「三星、CJ大咖也在場」動向引瘋猜

2小時前0

蘇宗怡揭摔車陰影只想「被尪載」　陳為民嘆台灣車價貴到讓人變硬派！

2小時前1

16歲大女兒是高敏兒！丁寧被問「孫芸芸小孩未婚懷孕」：很有guts

2小時前40

A-Lin當眾「奪走大咖歌后初吻」！　直接摟著狂親...全場暴動：在一起

讀者迴響

熱門新聞

  1. 梁軒安性侵女藝人稱妻蕭淑慎全知情
    11小時前5033
  2. 梁軒安洗腦手段遭曝光！　自爆和蕭淑慎沒性生活「反正她快掛了」
    11小時前306
  3. 解婕翎生日脫了！　「解放比基尼炸上圍」
    20小時前122
  4. 阮經天東京「十指緊扣」小20歲女友！
    6小時前167
  5. 阮經天經紀人回應戀情
    5小時前84
  6. 大女兒輕生陷陰霾！鄭少秋神隱3年首發聲
    8小時前126
  7. 孫芸芸女兒被目擊「挺孕肚搭機」！
    3/24 07:401811
  8. 65歲凍齡玉女遭爆談網戀！　害羞認了
    18小時前83
  9. 隔5年才拍《慶餘年2》！張若昀曝不調整角色內幕
    12小時前4
  10. 2男躲追殺擠狹窄角落…年下攻「起生理反應」　
    8小時前10
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合