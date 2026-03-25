范冰冰驚喜合體《魷魚》導演！　「三星、CJ大咖也在場」動向引瘋猜

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星范冰冰在2018年因捲入逃稅風波，遭到全面封殺，直到去年低調回歸海外影壇，並憑藉電影《地母》奪下第62屆金馬獎影后。她於日前現身香港，與三星名譽館長洪羅喜、CJ副會長李美敬及《魷魚遊戲》導演黃東赫等大咖同框，引發網友對她後續跨國合作的高度期待。

▲范冰冰目前主要在海外發展。（圖／翻攝自Instagram／bingbing_fan）

韓國CJ集團與華美銀行為了即將登場的「香港巴塞爾藝術展」，於24日先行舉辦VIP活動，現場星光熠熠，除了三星家族的洪羅喜名譽館長、CJ副會長李美敬難得並肩出席，連美國電影學院主席楊燕子也現身其中，范冰冰更在社群平台分享多張合影，紀錄這場跨領域的頂尖交流。

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范冰冰當天狀態極佳，活動中不僅與李美敬副會長等影視權力者親切互動，還驚喜合體執導全球爆紅影集《魷魚遊戲》的黃東赫導演，兩人合影留念的畫面立刻成為話題焦點，范冰冰也發文表示：「智慧與創意完美融合的場合。」

▲▼范冰冰合體《魷魚遊戲》導演黃東赫。（圖／翻攝自Instagram／bingbing_fan）

此前，黃東赫導演在出席亞洲電影大獎（AFA）時，曾提到正在籌備新作品《KO Club》（Killing Old People Club，殺死老人俱樂部）。他直言，由於韓國電影院正處於於艱難狀態，雖然希望作品登上大銀幕，但若情況不允許，可能會再次與串流平台聯手。

《KO Club》目前正處於劇本收尾階段，目標是在完成選角後，於明年春天開拍。而此次黃東赫導演與《寄生上流》的推手李美敬、范冰冰同框，也讓不少人期待范冰冰是否有機會參與其作品演出。