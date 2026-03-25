黃國倫馬六甲投資巨額房地曝光　海內外地產達5億「每一筆都有賺」

記者葉文正／台北報導

剛榮獲陽明交大傑出校友的黃國倫最近喜事連連，黃國倫和寇乃馨夫婦25日開心受邀擔任「夢想馬六甲形象大使」，而過去向來與寇乃馨后不見后的曲艾玲也為他們主持記者會，不過兩人透露，從過去到現在投資僅以房地產為主，總值估計達到台幣5億元。

▲馬來西亞觀光局邀請知名音樂人黃國倫與明星寇乃馨擔任「夢想馬六甲大使」。（圖／記者湯興漢攝）

黃國倫與寇乃馨提到，本來要去杜拜，還要去歐洲佈道，但受到戰爭影響，結果三月去馬六甲看了房產，柳暗花明之後，算算自己房產投資從沒卡過，感受到買房前要看天時，但目前為止每一個房子都賺，回憶14年前，他們海外投了吉隆坡房產，買在雙子星對面，連疫情期間都一樣，租金沒斷過，算是穩定成長。

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▲曲艾玲(右)首度與寇乃馨同台，過去后不見后。（圖／記者湯興漢攝）

黃國倫與寇乃馨2012年在馬來西亞首都吉隆坡買雙塔蛋黃區建案，約30多坪，當時購入是2千萬元左右，目前都是賺房租，加上當地華語跟粵語都通，這次在馬六甲投資數千萬元，包括土地跟房子都買，差不多投了5千萬，最近想要把吉隆坡房產賣掉，轉到馬六甲，因為覺得馬六甲未來增值空間更大。

▲黃國倫現場演唱相當感動。（圖／記者湯興漢攝）

根據兩人受訪時透露，加上台灣房產，夫妻倆海內外大概有10筆房地產，黃國倫還笑說：「想要用我收藏的吉他賣掉換土地，目前所有房產估市值約5億元，有的房產入手時才兩、三千萬，目前所有產全部都有漲價，現在光南港房子就佔了2億元，穩定的房產買賣成了夫妻倆收入的正向來源。

寇乃馨也說，連80幾歲的爸爸也說，想要搬到馬六甲去住，當地也有無障礙空間，申請第二家園門檻很低，只要15萬元美金即可，對於家中長輩是不錯的選擇。