五月天破天荒「免費開放看彩排」！　阿信當眾道歉：每一首都會還給你們

記者蔡琛儀／台北報導

天團五月天5525＋1「回到那一天」25週年巡迴演唱會近日來到香港，不過先前鬧出因29日成軍日加場，導致原本的24日首場取消，引爆粉絲哀嚎，為此相信音樂特別將24日改成彩排特別場，讓原本看當日場次的粉絲可以免費進場看彩排。

▲▼ 五月天首次開放彩排場，免費讓歌迷入場。（圖／相信音樂提供）

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阿信昨天也特別在台上再次表達歉意：「因為諸多因素，原來相聚取消，五月天的心裡始終還是惦記著你們，謝謝你們今天還是來到現場，在這裡我們除了向大家致上歉意之外，和網路上看到這段朋友致上歉意，在未來日子依然擁有完整無缺，有我、有你的演唱會。」最後不忘喊話：「謝謝你們，說好要還給你們，每一首都會還，因為那是本來就屬於你們，和我大聲的唱，直到永遠！」

五月天演唱會彩排過去從未對外開放，聽到平常五月天耳機才聽得的聲音如實播放，接著戴著工作證的五月天從「FLY TO 25TH專機」機艙門出場，全場歌迷和五月天大合唱開場曲〈OAOA〉，冠佑說：「你們有聽到我的聲音嗎？後來就沒了。」阿信打趣笑說：「今天彩排怎麼混這麼多人進來，你們是工作人員嗎？工作證借我看一下。」

▲ 五月天難得都戴著工作證上台。（圖／相信音樂提供）

阿信笑說：「今天我會忍不住一直唱，25年大家都沒看過彩排是什麼，你們看過無數五月天演唱，你們從沒看過五月天彩排是什麼樣子。」石頭說：「彩排要省點力氣嗎？彩排視同演出，請各位大聲一點。」瑪莎則幽默說：「不好意思讓大家看我們彩排，彩排錯誤百出，細節也被大家看光光，大家還是可以看到有趣的地方。」怪獸立刻回：「謝謝大家來，雖然是彩排但還是可以玩得很開心，可以看到瑪莎的細節也是蠻好玩的。」

24日全場也陪著五月天彩排〈戀愛ING〉全新橋段「LOVE節奏遊戲」，瑪莎、石頭、怪獸一次過關，阿信卻頻頻吃螺絲，讓阿信直說：「我如果再錯，我們今天再加一首歌！」最後加碼演唱多首歌曲，冠佑則早有準備在提詞機上做小抄，被團員發現在他眼鏡上貼膠帶完成遊戲，逗樂全場。接下來五月天將在3月25，27，28，29日在啟德主場館開唱。

▲五月天接下來將在香港開唱。（圖／相信音樂提供）