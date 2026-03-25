演太好慘遭網暴！陳珮騏硬起來「拒絕霸凌」直球回應：沒理由承受

記者黃庠棻／台北報導

三立八點台劇《百味人生》劇情再掀高潮，觀眾苦等已久的「大報應」終於登場！陳珮騏飾演的蕭紅雪，隱藏25年的驚人祕密全面曝光，過往血債一次清算，讓劇情瞬間炸裂。更震撼的是，揭穿她真面目的關鍵人物，竟是她最愛的老公、由謝承均飾演的枕邊人，讓「蛇蠍妻」形象徹底崩壞，觀眾直呼「這段太過癮！」

▲陳珮騏在《百味人生》使壞，只為謝承均。（圖／三立提供）

劇中蕭紅雪一路「騙騙騙」，反轉不斷，為了守住與最愛的老公楊德風（謝承均飾）的婚姻，她不惜不擇手段，使出種種惡行要把前妻林月霜（王樂妍飾）除掉，先是精心設局將對方推落山崖導致失明，隨後更變本加厲，設計電擊、綁架，甚至將人推入海中製造意外身亡，讓不少觀眾邊看邊氣，紛紛留言狂罵「終於等到報應」、「這角色真的太可惡！」

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▲陳珮騏在《百味人生》使壞，只為謝承均。（圖／三立提供）

不過也因為角色太入戲，部分觀眾將情緒帶到現實，出現人身攻擊留言。對此陳珮騏罕見正面回應，強調「請不要再私訊或留言辱罵」，並直言「我把戲演好是我的職責，但沒有理由承受這樣的霸凌。」她也點出「因為演得好所以該被罵」並非合理行為，呼籲觀眾理性看待戲劇角色與演員本身，也有網友對她百分不捨留言「是不是要殺青了？」面對大報應陳珮騏也幽默回應「很多觀眾希望我殺青嗎？」。

▲陳珮騏在《百味人生》使壞，只為謝承均。（圖／三立提供）



戲裡狠辣、戲外卻充滿愛心的陳珮騏，私下長期投入動物關懷。近日她參與《ARTT誰來貓狗園》活動，特地回到家鄉高雄探訪流浪動物，被一群毛孩團團包圍，現場溫馨又療癒。她也呼籲大家一起關注流浪動物議題，笑說「牠們才是真愛！」

▲陳珮騏在《百味人生》使壞，只為謝承均。（圖／三立提供）

從劇中最狠反派到現實中的暖心女神，陳珮騏用演技與行動雙重反差，再次成為觀眾熱議焦點，而《百味人生》後續發展也讓人更加期待。

▲陳珮騏在《百味人生》使壞，只為謝承均。（圖／三立提供）