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梁軒安捲性侵…護妻蕭淑慎「跟我太太沒有關聯」　10項聲明曝光！

記者黃庠棻／台北報導

女星蕭淑慎和小15歲老公梁軒安結婚8年，怎料男方捲入性侵案，遭士林地院判刑4年10月，他雖發出聲明強調自己會繼續上訴，但今（25）日仍持續遭受害的R小姐爆料聲稱他硬上一事「老婆蕭淑慎全知情」，稍早梁軒安也發出聲明。

▲▼梁軒安。（圖／翻攝自Facebook／梁軒安 Eagle-軒爺）

▲梁軒安、蕭淑慎。（圖／翻攝自Facebook／梁軒安 Eagle-軒爺）

梁軒安稍早發聲，表示「目前相關事件，我的立場很單純，不希望再浪費司法資源與媒體資源，一切尊重法律程序處理。」但仍有十項聲明需要解釋，包含「關於外界流傳之部分說法，並非出自檢察官或正式法律程序內容，與實際情況有所出入。現階段我已委由律師全權處理，因此不適合對外過多發言，也未曾有任何刻意對外嗆聲之行為。」

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▲梁軒安。（圖／翻攝自Facebook／梁軒安Eagle-軒爺）

▲梁軒安、蕭淑慎。（圖／翻攝自Facebook／梁軒安 Eagle-軒爺）

針對被爆性侵而老婆蕭淑慎全知情一事，梁軒安表示「此事跟我太太沒有關聯，不要下標一直寫她。」他也提及案件相關人士，表示該名爆料女士「並非藝人或歌手，僅為一般表演工作者，亦非隸屬任何特定體系。」強調自己「當初基於其個人狀況與家庭因素，出於善意提供工作機會，協助其擔任特助或行政職務。」

▲梁軒安。（圖／翻攝自Facebook／梁軒安 Eagle-軒爺）

▲梁軒安、蕭淑慎。（圖／翻攝自Facebook／梁軒安 Eagle-軒爺）

最後，梁軒安更提及「希望相關當事人能理性面對現況，專注於自身生活與工作。涉及金錢往來之部分，亦應妥善處理與負責，欠我朋友的錢快還一還。」

【梁軒安聲明】

目前相關事件，我的立場很單純，
不希望再浪費司法資源與媒體資源，一切尊重法律程序處理。

有幾點事實，仍需做出基本說明：

第一，關於外界流傳之部分說法，並非出自檢察官或正式法律程序內容，與實際情況有所出入。現階段我已委由律師全權處理，因此不適合對外過多發言，也未曾有任何刻意對外嗆聲之行為。因為我的第一審律師基本上不讓我說話。

第二，關於相關人員背景，外界有部分誤解。蔡小姐並非藝人或歌手，僅為一般表演工作者，亦非隸屬任何特定體系。當初基於其個人狀況與家庭因素，出於善意提供工作機會，協助其擔任特助或行政職務。

第三，關於所謂證人部分，郭先生過去已與我有法律糾紛，且其所提出之相關案件（包含背信、詐欺）皆已不起訴確定，依法不得再上訴。基於其與我存在既有爭議，其證詞之中立性與可信度，理應由司法機關審慎判斷。

第四，另有相關證人二張小姐／是由蔡小姐介紹，當初係因求職需求進入公司擔任行政助理，並非外界所傳之其他關係，且整套懷疑就是設局。

第五，我與蔡小姐之認識，係經由過去合作之下包商 之一 頂尖傳媒媒體公關陳昱成介紹，屬正常工作往來背景，證詞有偏妥很正常。

第六，關於曾小姐過去提出之妨害性自主、詐欺及背信等指控，均已經檢察機關認定不起訴，為確定結果。相關內容卻仍被曾小姐截圖蔡小姐案件照片或片面引用於社群，造成外界誤解，實屬遺憾。

第七，我個人僅是一位創業者，並無任何政黨背景。過去參與相關活動，純屬基於朋友馮啟彥醫師情誼與個人恩義協助，並非政治立場。

第八，關於目前爭議，我方仍保留相關證據未公開，一切將依法律程序處理，不再對外延伸爭論。

第九，此事跟我太太沒有關聯，不要下標一直寫她。

第十，法官沒有要求過，且我律師基本上不太讓我說話。

最後，也希望相關當事人能理性面對現況，專注於自身生活與工作。涉及金錢往來之部分，亦應妥善處理與負責，欠我朋友的錢快還一還。

本案後續，將全權交由律師依法處理。

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梁軒安蕭淑慎

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