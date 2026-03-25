阮經天東京「十指緊扣」小20歲女友！超狂千金背景曝　經紀人吐12字沒否認

記者蕭采薇／台北報導

43歲「金馬影帝」阮經天感情世界再度成為焦點，近期有民眾在日本東京原宿商圈，幸運捕捉到野生阮經天的身影，只見他身旁跟著一名外型亮眼、氣質出眾的女伴，兩人在異國街頭毫不避諱地大方十指緊扣。對此阮經天經紀人向《ETtoday星光雲》表示：「感謝關心，不便回應，敬請見諒。」對戀情並未否認。

▲阮經天和女伴在東京街頭十指緊扣。（圖／翻攝自微博）

原宿街頭高調閃！女伴超高顏值「自帶超模氣場」

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從民眾的目擊照，就可嗅到濃濃的戀愛氛圍。根據網友曝光的目擊畫面，阮經天當天的私服打扮十分休閒率性，以墨綠色的連帽防風外套搭配深色內搭衫，頭上戴著黑色毛帽與酷帥墨鏡，星味依舊難以掩蓋。

而緊牽著他的女伴同樣品味滿分，穿著深褐色的麂皮夾克內搭百搭的牛仔襯衫，下半身則是套上寬版丹寧褲，配上與男方相呼應的灰色毛帽與墨鏡。一頭烏黑長髮隨風飄逸的她，走在原宿街頭宛如在走伸展台，完美展現出不輸專業模特兒的絕佳比例與超強氣場。

▲阮經天感情世界再度成為焦點。（圖／記者黃克翔攝）

起底女方超狂背景！相差20歲「白富美」韓國名校留學中

事實上，這段戀情似乎早有跡可循。去年（2025年）就有消息傳出，阮經天正與一名來自中國大陸的徐姓千金低調熱戀中，且雙方年齡差距足足有20歲之多。據悉，這位年輕貌美的千金不僅出身於富商家庭、家底極為豐厚，本身也是個學霸兼斜槓才女，目前正在韓國的頂尖大學留學。

此外，徐姓千金私底下更憑藉著亮眼外型兼職擔任平面模特兒，條件可說是相當優越。有傳言兩人已穩定交往約一年，如今隨著日本街頭甜蜜牽手的畫面曝光，也讓這段戀情再度浮上檯面。