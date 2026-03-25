薔薔赴柬埔寨遭盤查手機都裸照　哈孝遠在印度「飯店一直都有凶殺案」

記者葉文正／台北報導

中天綜合台《綜藝OK啦》主題「出國旅遊好刺激！他們的詭異經歷根本電影情節」，藝人黃喬歆入住南韓民宿時遇到房東擅闖房間：「第1天有人敲門，我下意識說『誰啊』？外面就沒聲音了，第2天又有人敲門，我假裝不在，他就自己開門，我問他是誰，他就說他是房東要修廁所。」她質問房東為什麼沒事先通知，但對方態度更強硬：「他很兇的說『我沒錯』，我們僵持了10分鐘，我拿手機錄影，他摔門就走。」

▲薔薔在柬埔寨遭到盤查，手機裡都裸照也被查。（圖／中天提供）

黃喬歆從警察言談間發現更可怕的事：「韓國朋友幫我報警，我聽到他們在講廁所時，忽然想到有天蹲廁所覺得上面亮亮的、抽風機很像假的，往上看還可以看到上面的房間，之後我還發現有個外國女生的評論也說有人開門，原來他是慣犯，而且那家民宿換了2次名字。」

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▲黃喬歆被無理房東騷擾。（圖／中天提供）



薔薔則是突然被民宿房東要求退房：「我去加拿大，隔天回家前，房東太太打來說希望我搬走，結果我回去，她在我房間裡幫我開門，還翻遍我所有東西。」對方還不打算退款給她：「我就說我20萬的鑽戒不見了，妳站在我房間裡，我懷疑被妳偷了，她馬上退錢給我。」

▲哈孝遠住的印度飯店一直有凶殺案。（圖／中天提供）

而薔薔到柬埔寨監獄探視網紅晚安小雞時也差點出意外：「我請助理在車上等，聊完準備出大門時，看到助理被抓進來檢查，他說他在監獄對面拿著相機在休息，他們以為他在拍攝，就把他抓進來。」薔薔著急替助理解釋，卻被對方威脅：「他們說『妳不用解釋這麼多，晚安小雞就是這樣進來的，妳也想要這樣嗎』？後來就開始檢查我相機、手機裡的東西，但裡面都是我的裸照，我也不能做反應。」

▲熊熊因語言不通差點在峇里島出大事。（圖／中天提供）



哈孝遠到印度比賽時，經歷了一連串不可思議的狀況：「大概30年前，我去加爾各答，導遊帶我們去公園，我幫隊友拍照，他突然對著我說『不要動』！結果有兩隻眼鏡蛇在我耳邊吐舌頭，我們遇到印度吹蛇人來要小費。」他入住的飯店也很可怕：「那個飯店非常老舊，但導遊說這是當地唯一的五星級酒店，到了最後一晚，我睡到半夜突然想上廁所，門一開我嚇死，有個印度人坐在我的馬桶上大便，我國罵都出來了，我退到床邊看著他，他嘻皮笑臉的走掉，我不知道他怎麼進來的，也不知道他為什麼要來我房間大便。」上了飛機後，哈孝遠才和領隊說起這件事：「他說導遊有偷偷跟他講，那間飯店一直都有凶殺案，前幾個月還有一樁兇殺案沒有破獲，但也不知道（兇手）是不是他。」



熊熊因語言不通差點在峇里島出大事：「王晴先去別的地方買東西，我跟另個朋友在逛飾品店時，有人拿盤子過來說『蘑菇』，我們想說他要給我們試吃就要拿，但他叫我們等一下，人就走了。」王晴回來聽了這經歷後，覺得那很有可能是「毒蘑菇」，立馬拉著她們就要走：「正當我們要走時，那個人騎摩托車追我們，我們在大街上狂奔，看到計程車就直接開門坐上去。」只是沒想到計程車司機居然趁火打劫：「王晴罵我們的同時，聽到跳錶聲非常快，才坐1分鐘就1千塊了，我們看到司機的手在撥東西，一撥就跳錶，我們要下車，他還把車門鎖起來，後來我們就說身上只剩2千你要嗎？」