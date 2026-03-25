星二代「超商偷三明治」現行犯被逮！　坂口杏里三度淪階下囚

記者陳芊秀／綜合報導

日本星二代女星坂口杏里涉嫌在東京超商偷竊約300日圓（約新台幣60元）的三明治，於3月17日遭警方依竊盜罪現行犯逮捕，目前仍被拘留中，且已坦承犯行。她的母親是已故女星坂口良子，花光繼承遺產後不斷爆發爭議事件，這次是第三次被逮捕。

▲坂口杏里超商偷三明治被逮捕。（圖／翻攝自IG）

綜合日媒報導，事件發生在東京八王子市的某家超商，店員發現坂口杏里行為異常後報警，並在店門口附近將她制伏，交由趕到的警方帶回。她目前已被依竊盜罪嫌調查。而她2017年4月向在牛郎俱樂部工作的30多歲男公關借錢遭拒後暴怒，涉嫌企圖勒索3萬日圓而被逮捕。接著2019年8月，她因涉嫌闖入前男友住處的公寓，被以非法入侵住宅罪嫌逮捕。日網震驚留言「連300日圓都付不起嗎……」、「讓人有點難過」、「這是什麼日子啊」。

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坂口杏里在母親離世後，曾於2016年10月以AV女優身分出道，接著2022年6月宣布與一般男性結婚，但同年8月便閃電離婚。她2025年9月再與年長25歲的一般男性再婚，但同年11月又透過社群媒體宣布離婚。她在第二次離婚後，曾在新宿二丁目同志酒吧工作。今年2月，她曾在IG宣布「將成立直播經紀公司」，歡迎有夢想的人與她聯繫。不料她再度爆出被逮捕的消息，現況令人憂心。