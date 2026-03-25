大女兒輕生陷陰霾！鄭少秋神隱3年首發聲　迎79歲網瘋傳暴瘦

記者陳芊秀／綜合報導

79歲香港資深男星鄭少秋因主演《楚留香》、《倚天屠龍記》等經典作品而家喻戶曉，與第一任妻子盧慧茹所生的大女兒鄭安儀2023年在美國輕生，令他深受打擊更因此消失公眾視野，連好友也難以聯繫到本人。而神隱將近3年的他不但傳出身材暴瘦，其生日感言近日在微博曝光，並且要粉絲不要擔心。

▲微博瘋傳鄭少秋生日感言。（圖／翻攝自微博）

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昨日（24）逢農曆二月初四鄭少秋生日，一個名為「秋官藝術館鮮動網絡」的微博帳號公開「2026秋哥生日感言」。生日感言中，鄭少秋親自回應外界的關心：「有收到大家的祝福和關心，在這退休時間我生活節奏放慢，但還是有做些運動，做些自己喜歡的事。」針對這幾年的神隱，他也解釋道：「交際應酬我一向都不喜歡，所以你們較少見到我，不要擔心！」

除了分享近況，鄭少秋特別提及：「這半年來世界和香港都發生不幸事件！」網友推測，文中指的是近期國際間的美伊衝突，以及香港大埔宏福苑日前發生的嚴重火災。他在文末真誠祝願：「希望大家生活開心，身體健康，世界和平！」

生日感言被視為鄭少秋神隱3年來首度對外發聲。留言區隨即湧入大批粉絲。有資深秋迷透露：「主要是完全退休了，以後也不可能再見，可以看在大家這麼關心他，給與一句錄音問候也就安心了。」其他網友也激動表示：「秋官一定要好好的享受退休生活，秋迷們永遠愛你！」、「看到秋哥給大家的回覆很暖心」、「心安了，知道秋哥一切都好」。

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