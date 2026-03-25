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周杰倫《太陽之子》深夜民調！春風「整張都蠻扯」網讚：哥沒瓶頸

記者陳芊秀／綜合報導

音樂天王周杰倫睽違3年多推出全新專輯《太陽之子》，並於深夜向廣大歌迷發起大調查：「請告訴我你心目中的 Top3。」貼文吸引春風等名人留言，還有大批歌迷熱情回應。

▲▼周杰倫《太陽之子》深夜民調！春風：整張都蠻扯。（圖／翻攝自IG）

▲周杰倫為新專輯《太陽之子》深夜民調。（圖／翻攝自IG）

春風驚嘆「整張都蠻扯」

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周杰倫新歌一出，演藝圈好友紛紛現身留言區力挺。其中，911成員春風直白留言：「整張都蠻扯的。」短短一句話道盡對天王才華的佩服。還有YouTuber一隻阿圓、米鹿激動推薦「女兒殿下！！！！太讚了！」、「西西里」。

網友激讚：沒有創作瓶頸

網友對周杰倫新專輯反應熱烈。不少人對於周杰倫將生活點滴融入音樂感到親切，有人留言：「嗚嗚嗚誰懂朋友們，因為哥開了IG之後經常跟我們分享日常，這張專輯讓我感覺特別的親切！比如七月的極光就能讓人想到哥分享的極光照片，感覺是跟著倫一起完成的創作嗚嗚嗚嗚我好開心！！！」。更有粉絲驚嘆周杰倫的創作能量：「我哥強的嚇人！根本沒有創作瓶頸」、「越聽越覺得能夠生在有周杰倫的年代真的很幸福」。

新歌人氣Top3

在周杰倫發起的 Top 3 調查中，歌迷陷入嚴重的「選擇障礙」，各曲目支持率不相上下。網友點名的熱門歌曲包括〈女兒殿下〉、〈西西里〉、〈那天下雨了〉、〈誰稀罕〉等。更有忠實歌迷激動留言：「現在還沒聽完，一定要一首一首按造順序聽，儀式感，每首都有幸福感，邊聽邊微笑，好感動，這才是音樂⋯⋯。」

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周杰倫

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