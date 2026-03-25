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痛別女兒白曉燕28年！白冰冰提早掃墓祭4至親：從痛不欲生到淡定

記者陳芊秀／綜合報導

距離清明節還有10天，藝人白冰冰今（25）日發文透露已準備提早去掃墓。她感傷表示，人生中最親的人已離開多位，包含「唯一的女兒、視我為榮耀的爸爸、不喜歡我的媽媽、以及相互扶持數十年的大哥」。回首這段從「痛不欲生」到「漸漸淡定」的歷程，她直言這條路已經走了28年。

▲▼痛別女兒白曉燕28年！白冰冰提早掃墓祭4至親。（圖／翻攝自臉書）

▲白冰冰提早清明掃墓。（圖／翻攝自臉書）

從鐵齒到謙卑！28年學會祭拜禮儀

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白冰冰坦言，年輕時的自己汲汲於工作，並不重視宗教禮儀，卻沒想到先後張羅了四位至親的後事。她在這段漫長的歲月中學習祭拜禮儀，心態也產生巨大轉變。她形容從過去「十分鐵齒」到如今「謙卑地低頭」，這是對生命的深刻體悟，並寫道：「我覺得人一旦認為一切都是靠自己，就容易傲慢、而祭祖，其實是在提醒自己！」她認為當一個人懂得感恩根源，心自然會收斂。

人並非什麼都能掌控

面對人生的起伏，白冰冰感嘆人並非什麼都能掌控，財富與運勢皆有起伏，人生充滿不可預測，因此必須懂得「敬天、敬地、敬祖、敬因果」。文末她語重心長地提醒，忘了祖先的人容易變得狂妄，而「人一狂，福就容易散」。她強調，生命中越有福氣的人，反而越是不敢忘本。

粉絲則輪番湧入留言「加油冰冰姐你很強」、「我們總希望有緣親人，離開後依然過得好，把一次次的思念化成規儀祭拜，希望他們逍遙自在，所以越來越會拜」、「感動的文字！心疼妳」。

▲▼痛別女兒白曉燕28年！白冰冰提早掃墓祭4至親。（圖／翻攝自臉書）

▲白冰冰發文。（圖／翻攝自臉書）


【白冰冰全文】

我的人生最親的人，離開了好多位，

唯一的女兒、視我為榮耀的爸爸、不喜歡我的媽媽、以及相互扶持數十年的大哥！


從年輕就汲汲於工作，不重視宗教禮儀的我，卻張羅了四位親人的後事。

從痛不欲生、到漸漸淡定，這路程也走了28年了，從這過程中學習到好多祭拜禮儀！


從十分鐵齒的我、到如今謙卑的低頭，是我的體悟，我覺得人一旦認為一切都是靠自己，就容易傲慢、而祭祖，其實是在提醒自己！


當一個人懂得感恩根源，心自然會收斂。


人不是什麼都能掌控。

財富會變，運勢會起伏，人生也充滿不可預測。

所以必須懂得敬天、敬地、敬祖、敬因果。


忘了祖先，人容易狂；

人一狂，福就容易散。

越有福的人，越不敢忘本。


#冰冰語錄 #在心裡好好相遇

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白冰冰

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