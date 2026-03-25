十元臨盆前放風！挺孕肚狂掃夜市美食　王齊麟一路緊牽互動超甜

▲王齊麟把車開到汽車維修廠，老婆十元挺著孕肚一起下車。（圖／本刊攝影組）

圖文／CTWANT

羽球金牌國手王齊麟去年6月與前樂天啦啦隊女孩陳詩媛（十元）完婚，同年10月宣布懷孕喜訊，並於年底補辦婚宴。夫妻倆三月20日喜獲「麟兒」，王齊麟還甜蜜表示：「即使孩子出生，老婆永遠是我的最愛。」時報周刊CTWANT日前也捕捉到兩人趁賽事空檔生產之前，享受難得的約會時光，一路上互動親密，感情好到藏不住。

3月14日下午4點50分，本刊記者在台北市中山區街頭看到一輛熟悉的白色保時捷休旅車，這正是王齊麟2022年購入、剛牽車就用來接送啦啦隊女神Yuri的座駕。而車內副駕駛座隱約可見坐著一名女子，如今換成了他的老婆十元。約25分鐘後，車輛抵達基隆市七堵區一間汽車維修廠，夫妻倆下車處理輪胎問題。

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▲抵達小吃店外，夫妻倆邊排隊邊聊天。（圖／本刊攝影組）

▲期間遇到粉絲認出，王齊麟也親民合照，不忘帶上十元。（圖／本刊攝影組）

處理完車子後，兩人前往附近知名排隊美食店購買餐點。挺著孕肚的十元手提約20多萬元的香奈兒包包，先行下車排隊，王齊麟則將車停妥後再前來會合。排隊期間，不少民眾看到王齊麟並上前要求合影，他則親切應對，與3組粉絲合照完，後兩組還邀請十元一同入鏡。

▲王齊麟與十元坐在路邊大啖美食，十元食慾看來極好。（圖／本刊攝影組）

▲取車路上，王齊麟緊依著十元，看得出夫妻倆感情十分甜蜜。（圖／本刊攝影組）

▲兩人又進店家續攤美食，胃口相當好。（圖／本刊攝影組）

傍晚6點多，夫妻倆提著美食往停車場方向前進，途中在花台稍作休息，一邊享用餐點，與肚子裡的寶寶共享片刻溫馨。補充完能量後，儘管即將臨盆，十元行動依然穩健靈活，看不出太多不便。約6點半，小倆口驅車前往基隆市安樂區一間人氣平價小吃店續攤，隨後再轉往基隆夜市，展開一場美食之旅。

▲小倆口轉戰夜市，途中被玩具店吸引，逛了好一會兒。（圖／本刊攝影組）

▲去完玩具店又再進夜市一路吃喝。（圖／本刊攝影組）

▲途中遇到民眾上前合照，王齊麟依舊來者不拒。（圖／本刊攝影組）

抵達夜市前，兩人先被一家玩具店吸引，或許是為即將報到的孩子做準備，在店內逛了好一會兒，但最終並沒有購買。接著他們在夜市持續排隊購入各式知名小吃，幾乎將熱門攤位一網打盡。過程中仍有粉絲上前合影，王齊麟也來者不拒，展現親民作風。

▲吃了近三小時後，夫妻倆再驅車去按摩，十元因懷孕無法按，只能在一旁陪伴王齊麟放鬆。（圖／本刊攝影組）

晚間8點半左右，兩人採購完畢後驅車離開基隆返回家中，並將美食帶回與家人分享。之後又一同前往按摩店放鬆，而已屆懷孕後期的十元雖不適合按摩，仍在一旁滑手機陪伴老公。深夜11點離開時，王齊麟也體貼地為十元開關車門。整天行程中，他幾乎一路牽著十元，絲毫不避諱在公開場合放閃。回到家門口後，王齊麟也先讓十元下車進門，再自行停車，貼心舉動展現滿滿愛意。

▲本月20日王齊麟與十元喜獲「麟兒」。（圖／翻攝自IG）

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