梁軒安洗腦手段遭曝光！　自爆和蕭淑慎沒性生活「反正她快掛了」

▲前年梁軒安在國外出差時，被爆上酒店玩樂。（圖／讀者提供）

圖文／鏡週刊

R小姐指出，梁軒安曾承諾每月提供固定收入，並表示會協助自己出唱片、重新規劃事業，但實際上卻逐步以高額違約金控制。「他說如果不聽話，就要告我違約，要我賠上百萬。」這些威脅讓R小姐長期處於恐懼之中，不敢反抗。

更讓R小姐難以接受的是，梁軒安經常利用婚姻與私生活作為操控工具。她透露對方多次提及妻子蕭淑慎的健康狀況，甚至語出驚人：「反正她快掛了！」R小姐回憶，有一次對方提到妻子送急診時，竟說「我可以跟她離婚，然後跟妳在一起」，讓她當場反感拒絕，「你是在詛咒你老婆死掉嗎？」

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此外，梁軒安也不時抱怨婚姻生活，聲稱「已經沒有性生活」「對方不碰他」，試圖博取同情。R小姐直言，這些話如今看來，全都是操控與洗腦的一部分。事實上，蕭淑慎近年確實飽受病痛折磨。她於2020年確診十二指腸基質瘤，歷經重大手術與標靶治療，甚至一度因藥物副作用而自行停藥，之後才重新接受治療。儘管病情曾轉移至肝臟，但近期已逐步控制，健康狀況並非外界傳言般危急。

▲梁軒安（右）出席活動時經常都有女伴相陪。（圖／翻攝自梁軒安臉書）





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