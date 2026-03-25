女藝人哭喊「不要」仍遭硬上得逞　梁軒安性侵稱妻蕭淑慎全知情

▲梁軒安（右）在法院上稱妻子蕭淑慎（左）知情他和R女交往，卻不願讓蕭淑慎出庭。（圖／翻攝自梁軒安臉書）

圖文／鏡週刊

蕭淑慎的丈夫梁軒安，日前因性侵旗下女藝人兼特助遭判刑4年10個月，然而判決出爐後，梁軒安仍高調發聲，強調將提起上訴。對此受害者R小姐接受本刊專訪，揭露長期遭對方以百萬違約金、黑道背景藉勢性侵，更爆梁軒安雖聲稱蕭淑慎對一切事件都清清楚楚，但又不願讓蕭淑慎出庭作證，「他（梁軒安）對法官說他老婆知道我跟他在交往 ，即便我對檢察官跟法官已強調不是了。」

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▲R小姐2024年按鈴申告，日前梁軒安一審被判4年10個月。（圖／翻攝自鏡新聞）

根據判決書內容指出，2023年，梁軒安將一名女藝人帶入房內，過程中無視對方反抗，強行施暴。受害人當時不斷哭喊：「為什麼在這？」「為什麼要這樣？」「不要！」卻遭梁軒安掐頸、毆打臉部，最終強制性交得逞。

▲前年本刊曾接獲梁軒安和女子親密摟抱的照片。（圖／讀者提供）

案件審理期間，梁軒安坦承雙方曾發生性關係，但否認為強制行為，主張兩人當時處於交往關係，並強調女方事後仍維持正常互動。然而，法院調查發現，被害人頸部有明顯瘀青，且事後透過通訊軟體向友人控訴遭性侵，並詳述細節。





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