霍建華首度自導自演！搭《周處》團隊拍動作片　瘦一圈現身香港

▲霍建華近日現身香港看起來較之前瘦削。（圖／翻攝自小紅書）

圖文／鏡週刊

男星霍建華近年行事低調，除了拍戲，幾乎專注家庭生活並陪伴女兒。不過近期傳出他將有重大動作，計畫自導自演全新動作電影。過去他曾客串林心如製作的《華燈初上》，不過今年林心如忙著為新影集後製，恐怕會在老公首部執導的電影裡缺席。

霍建華拍戲時常被目擊與幕後工作人員興致勃勃聊天，並與導演討論拍攝細節。過去受訪時，他曾多次被問到是否有意執導，卻總稱沒有計畫；如今46歲的他，可能正逢天時地利人和，將首度執導動作片，並邀請曾以《周處除三害》獲得金馬獎最佳動作設計獎的團隊合作，讓他得以盡情發揮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

熱衷拳擊 籌拍動作片

據悉，霍建華此次新片將主打高強度動作場面。近日他現身香港，多次被民眾目擊與朋友談事情，明顯瘦了一圈、身材更顯精實，不難看出已為拍攝做了準備，尤其腿部肌肉線條，更引發粉絲討論。而他也對粉絲的合影要求來者不拒。

▲霍建華（中）抵港頻頻和朋友相約商談，有說有笑。（圖／翻攝自小紅書）

▲霍建華（左）在香港屢被粉絲捕獲，粉絲形容他十分親民。（圖／翻攝自小紅書）

首次擔任導演，外界不免好奇另一半林心如是否會情義客串。據悉，林心如今年忙於影集後製，以及兩部籌備中的新作箭在弦上，恐怕無暇抽身。此外，知情人士指出，霍建華新片題材以男性角色為主，還包含拳擊場激戰，林心如恐難參與。霍建華私下熱衷拳擊健身，曾被教練分享訓練照，林心如也透露因為他而去接觸練拳。

▲霍建華（右）和林心如（左）近幾年事業各自精采，不干涉彼此工作。

事實上，霍建華過去拍攝動作戲的拚勁早已在圈內有口皆碑。早在2010年拍攝《怪俠一枝梅》期間，製作人就曾大讚他打戲表現出色，「幾乎不用替身，情緒也非常飽滿。」

▲霍建華曾在古裝劇《怪俠一隻梅》中展現拳腳功夫。（圖／鏡週刊提供）

摔地飛踢 腰傷吃苦頭

當時霍建華在劇中不論是摔地、360度飛踢，或是高難度吊鋼絲動作，全都親自上陣，最高紀錄從清晨六點一路拍到深夜12點，長時間高強度拍攝讓他手腳發軟、全身瘀青。拍攝期間天氣炎熱，他一度食欲不振，甚至吃了就吐，整天僅靠喝水撐場，讓劇組相當擔心；原本安排替身分擔風險，但他為求畫面真實，仍堅持親自完成。即使導演喊卡、畫面已達標，只要自認效果不夠理想，仍主動要求重來。

▲霍建華去年底登場的新戲《輕年》展開倒數人生告別式，頗受好評。（圖／翻攝自輕年官微）

不過也正是因為拍動作片的拚勁，讓霍建華早年就吃足苦頭。20年前，他因和舒淇拍攝古裝劇《風塵三俠之紅拂女》留下腰傷，當時靠止痛藥硬撐拍攝完成，後遺症則是多年來坐姿只能駝背歪斜。他也曾直言：「我挺不直腰！」歷經多年中醫調養與復健後，情況才稍有改善。

▲霍建華（左圖）去年在《他為什麼依然單身》飾演毒舌熟男，和朱珠（右圖）搭檔收視頗佳。（圖／翻攝自小紅書）





更多鏡週刊報導

他曾跟李小龍對打 一代動作巨星羅禮士去世

復出遙無期／獨家！蟄伏公司避風頭 直擊薛仕凌消瘦露面透氣

復出遙無期／影帝吸毒獲判緩刑 新片上映戲份慘遭刪減