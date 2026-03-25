閃兵自首神隱4月！薛仕凌消瘦現身公司團拜　活動全面封鎖現況曝

▲薛仕凌（右一）日前一身黑，現身公司新春團拜。（圖／讀者提供）

圖文／鏡週刊

藝人薛仕凌去年11月自首閃兵後，形同人間蒸發，幾乎未再公開露面。原本與柯震東、王柏傑共同主演的Netflix影集《乩身》備受期待，日前舉辦記者會卻獨缺他，當時被解讀為「復出無期」；不過，本刊讀者直擊，他近日悄悄在台北街頭現身，雖然低調仍被一眼認出。

就在外界普遍認為薛仕凌會持續神隱之際，本刊接獲讀者爆料，指出薛仕凌早已「潛回」公司活動。據悉，3月上旬他現身北市敦化南路二段，參加公司的新春團拜，雖未做掩飾卻刻意低調，一身黑衣黑帽融入人群。只是薛仕凌整個人明顯消瘦一圈，與過去螢光幕前的狀態略有落差，所幸精神看來尚可，與同事互動自然，甚至不時露出笑容，現場氣氛看似輕鬆，卻難掩外界對他處境的諸多揣測。

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▲消失大半年的薛仕凌（右），身形看起來有些消瘦。（圖／讀者提供）

▲拜拜的時候，薛仕凌（左）跟同事互動頗多。（圖／讀者提供）

乩身留戲份 測輿論風向

42歲的薛仕凌去年底投案前早有心理準備，當時他在《村裡來了個暴走女外科2》殺青後就到案說明，連殺青酒都未現身。檢方認定薛仕凌涉犯《妨害兵役治罪條例》及偽造文書罪，訊後以30萬元交保。只是案件調查進度緩慢，相關涉案人員全數列管，隨時可能被傳喚出庭，無形壓力持續籠罩。

▲去年5月，薛仕凌（右）被問到閃兵話題時，稱自己有遺傳性高血壓。左為劉子銓。（圖／翻攝自中天新聞）

▲去年薛仕凌在電影《我們意外的勇氣》和劉若英飾演情侶。（圖／壹壹喜喜電影有限公司提供）

儘管風波纏身，薛仕凌在《乩身》中的戲分依舊完整保留。他在劇中飾演表面風光、實則暗藏野心的富家子吳天機，與王柏傑、柯震東有大量對手戲。據業界人士分析，該劇投資金額龐大，且早已拍攝完成，若臨時刪減或重拍，恐牽動整體後製與上架時程，因此製作單位選擇「按兵不動」，某種程度也在觀望市場與輿論風向。

活動全歸零 波及女外科

知情人士透露，薛仕凌目前仍與經紀公司保持基本聯繫，私下生活規律，但對於是否復出始終未鬆口。案件尚未落幕、風向未明之前，公司態度明顯轉趨保守，幾乎全面封鎖薛仕凌的公開活動，深怕一個不慎再掀風暴。更巧的是，他主演的《村裡來了個暴走女外科2》也無預警延後播出，原訂今年於公視上檔，目前已確定順延至明年，屆時閃兵案是否塵埃落定，仍是未知數。

▲薛仕凌（中）在《我們與惡的距離II》和楊貴媚（左）有精彩的對手戲。（圖／鏡週刊提供）

▲薛仕凌（左）在《死了一個娛樂女記者之後》扮演狗仔記者，演技備受肯定。右為林予晞。（圖／鏡週刊提供）

正值事業高峰的薛仕凌，過去被封為「得獎機器」，手握兩座金曲獎、三座金鐘獎，就連演出八點檔《生生世世》都能稱帝，實力備受肯定，如今卻因一場風暴急踩煞車，今年金鐘、金馬是否會因案件影響入圍機率，也將是話題。



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