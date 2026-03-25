太巧！張信哲新歌撞梗周杰倫　去年就拍好MV...驚人巧合曝光

記者蔡琛儀／台北報導

張信哲近日無預警推出新歌〈萬語千言〉MV預告片，宣布正式版將於本週雪梨演唱會最終場後正式上線。MV遠赴法國小鎮奧維爾拍攝，以「梵谷小鎮」為背景，結合油畫特效，讓畫面如流動畫作般展開，向知名畫家文森梵谷致敬；恰好今天發片的天王周杰倫，新歌〈太陽之子〉MV也有向梵谷致意的元素。

▲▼張信哲〈萬語千言〉MV以「梵谷小鎮」為背景。（圖／潮水音樂提供）

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MV早於去年11月完成拍攝，歷經長時間後製打磨，他也實地走訪梵谷生命場域，從草原、教堂到長眠之地皆入鏡。畫面融合油畫質地與法國古典樂手演出，使音樂與影像交織成一場跨時空對話，也為這段巡演旅程留下最深刻的註解。

歌曲創作靈感取自梵谷名言「我夢見自己的畫，我畫下我的夢」，透過創作者孤獨與堅持的歷程，映照情感堆疊與生命重量，呼應「瞬間即永遠」的核心概念，讓情緒在畫面與旋律中緩緩流動。

▲張信哲請法國演員出演。（圖／潮水音樂提供）

此次〈萬語千言〉延續前作〈守候〉的藝術脈絡，串聯西蒙波娃文字意象，形成如解謎般的呼應關係。MV更選在「未來式Our Story」巡演雪梨最終站後發布，象徵長達8年的音樂旅程畫下句點，也成為送給歌迷的溫柔紀念。