日本展演場館宣布「開放台灣音樂人徵選」　不到1週吸30組報名

記者蔡琛儀／台北報導

台灣音樂持續在亞洲發光發熱，繼融合宮廟文化的樂團「震樂堂」登上日本富士搖滾後，全新台日音樂交流計畫「Two Waves」正式啟動。由英國傳奇樂團Jamiroquai主唱J.K.監製、位於東京澀谷的指標場館「duo MUSIC EXCHANGE」主辦，計畫開放台灣音樂人徵選，報名不到一週即吸引逾30組音樂人參與，展現跨界能量。





▲持修則以極具辨識度的嗓音，打破語言隔閡。（圖／duo MUSIC EXCHANGE提供）

主辦單位與台灣音樂人淵源深厚，曾合作HUSH、持修、怕胖團、拍謝少年等人。回憶HUSH演出時，因演唱電影主題曲吸引影迷到場，現場安靜到能聽見情緒流動；持修則以極具辨識度的嗓音，打破語言隔閡，讓日本觀眾留下深刻印象。

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台灣樂團的現場魅力也讓日方驚艷，拍謝少年演出時觀眾吹泡泡、揮毛巾，形成宛如派對的熱烈氛圍；怕胖團則靠親和力圈粉無數，甚至讓聽不懂中文的音響師也成為鐵粉，展現音樂跨越語言的感染力。

▲HUSH演出。（圖／duo MUSIC EXCHANGE提供）

「duo MUSIC EXCHANGE」長期扮演台灣音樂走向國際的重要推手，從與浮現祭合作，到串聯搖滾台中設立徵選舞台，成功將震樂堂送上國際舞台。「Two Waves」報名至3月31日截止，入選者將有機會於2026年登上東京舞台，開啟台日音樂交流新篇章。