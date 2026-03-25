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65歲凍齡玉女遭爆談網戀！　害羞認了…被告白：嫁給我吧

記者蔡琛儀／台北報導

凍齡玉女周思潔日前傳出她半夜不睡覺，竟然發生「網戀」的消息，引發外界高度好奇。對此，周思潔笑稱自己確實算是「在網戀」，但對象並非單一的「小情小愛」，而是充滿「大愛」的師生情。

▲▼ 周思潔 。（圖／萊格悠國際文化有限公司提供）

▲65歲周思潔相當凍齡。（圖／萊格悠國際文化有限公司提供）

她透露，從2001年至今的25年間，她致力於文化教育事業，也完成了小學四年級就立下成為導師的願望。這些年來她每天都會收到許多學生的「情書」與情緒價值，甚至有人抱著她喊：「老師你嫁給我吧！」

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周思潔分享，她的「愛人」們每天會寫「幸福日記」給她，而她每天會仔細閱讀三回，了解學生們在大企業的SOP、生活點滴與喜好的連續劇等。她也鼓勵大家，每個人都應該在生活中找到可以「戀愛」的對象，無論是寵物、小說還是短影音，藉此在生活中獲得安慰，進而進入「擁抱小幸，累積在一起的能量」的美善循環。

▲▼ 周思潔 。（圖／萊格悠國際文化有限公司提供）

▲ 周思潔坦承「網戀」 。（圖／萊格悠國際文化有限公司提供）

除了分享自身的幸福網戀，身心靈導師的周思潔，也對近期陳子強遭爆出狠甩女總裁的感情糾紛發表看法。周思潔溫暖喊話：「請停止這種毫無意義的自我消耗吧，你沒有任何問題，你絕對值得被這個世界好好愛著。」

周思潔也說：「生活不是童話，沒有永恆不變的關係。時時強大你自己，讓情緒穩定，在任何關係裡擁有就算一個人也可以幸福的底氣。」這個事件也要提醒曾被關係消磨得筋疲力盡的人勇敢覺醒，將原本傾注在他人身上的金錢、時間與精力全數收回到自己身上。建議大家去閱讀、健身、學習，重新構建人際交往中的底線與邊界。

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周思潔

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