炎亞綸開唱倒數　放話要對李國毅「台上好好照顧」

記者蔡琛儀／台北報導

炎亞綸本週六將首度在高雄流行音樂中心開唱，更邀來李國毅打造限定舞台，目前繼續積極備戰演出，炎亞綸坦言近期因爸爸慶生有稍微破戒小酌，但仍盡量控管飲食，把體力留給高強度排練。

▲ 炎亞綸積極備戰演唱會。（圖／晴空鳥提供）

他透露將帶來多項驚喜，包括演唱會現場搶先開賣《IKIGAI》實體專輯及限定周邊，並與李國毅合作未曾公開演唱的曲目，笑說會「在舞台上好好照顧他」。

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炎亞綸近期也參與「毛怪樂園透明守護計劃」，同步投入毛孩議題行動。此次公益廣告聚焦人與動物之間的理解與責任，新歌〈家庭會議〉MV則透過影像呈現從陌生到接納的情感歷程，傳遞「不是你拯救牠，而是牠接納你」的核心觀點。計畫也從制度面出發，透過公開流程與「造冊配送」機制，提升透明度，回應動保領域長期的信任問題。

▲炎亞綸新歌〈家庭會議〉探討毛孩議題。（圖／晴空鳥提供）

談到與毛孩相處，炎亞綸認為動物比人更單純，強調耐心與陪伴的重要。他分享與貓演員「小鬍子」對戲經驗，需順著牠的節奏拍攝，也因此更理解「信任」才是關係核心。他也提到愛貓雪寶過去曾獲協助，這段經歷成為參與公益的重要契機。