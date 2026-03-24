李易端蛋糕慶生六月！　甜吻放閃：陪我走過艱難的日子

記者王靖淳／綜合報導

女星六月（蔡君茹）近日迎來50歲生日，老公李易精心為愛妻籌備了一場慶生派對，地點還特別選在六月投資的西班牙餐酒館內舉辦，並在眾人見證下，雙手捧著點著蠟燭的草莓蛋糕，向六月獻上浪漫之吻。

▲李易幫六月慶生。（圖／翻攝自Instagram／leeyi527）

李易在社群發文並附上一段替六月慶生的影片，畫面中只見他穿著白色短袖，雙手端著一顆點燃蠟燭、鋪滿草莓生日蛋糕，彎下身子往前傾，並閉上雙眼，深情地與六月啾嘴親吻。一旁的六月，則是身穿一件紅色連帽休閒上衣，微微仰起頭，並雙眼緊閉，整個人的身體微微向前傾，甜蜜地迎向老公的吻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李易端蛋糕慶生六月。（圖／翻攝自Instagram／leeyi527）



此外，李易在文中回首兩人一路走來的點點滴滴，充滿感激地對著六月公開告白，感性直呼：「謝謝太太陪我走過最艱難的日子，謝謝你，我愛你！」李易也坦言，其實自己心裡一直有很多話想說，但因為夫妻倆在一起這麼久，一切的千言萬語，最終化作一句祝福，「50歲生日快樂。」

▲李易準備生日禮物送給六月。（圖／翻攝自Instagram／leeyi527）

