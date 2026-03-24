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《孟漢娜》20週年「麥莉希拉頂金髮」回歸　8歐美經典神作一次看！

記者黃庠棻／台北報導

20年前的今天，一個普通女孩在舞台上戴上金色假髮後，掀起了2000年代最難被取代的流行風暴。《孟漢娜》首播滿20週年，麥莉希拉帶著20週年特輯重新站上舞台，宣告「Hannahversary」正式到來。

▲《孟漢娜》。（圖／Disney+提供）

▲《孟漢娜》。（圖／Disney+提供）

為了慶祝這個屬於整整一個世代的里程碑，Disney+同步集結8部陪我們長大的經典片單，包含《孟漢娜》、《歌舞青春》、《穿著 Prada 的惡魔》、《檸檬大嘴巴》……那些你以為已經長大忘掉的故事，那些你以為不再記得的旋律，只要主題曲前三秒一響，你就知道：你從來沒有真正離開過。

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▲《孟漢娜》。（圖／Disney+提供）

▲《孟漢娜》。（圖／Disney+提供）

《孟漢娜》｜20 週年

一個戴著金色假髮的女孩第一次走上舞台，從此改變了無數人的童年。整整20年後的今天，麥莉希拉帶著《孟漢娜 20 週年特輯》正式在Disney+回歸。這部一小時特輯在現場觀眾前錄製，由Podcast女王亞歷山德拉庫珀主持，重現了史都華家客廳與傳奇更衣室佈景，收錄幕後未曝光畫面與現場演唱，並帶來好友席琳娜戈梅茲的驚喜現身，以及麥莉與父親的真情重逢。

▲《孟漢娜》。（圖／Disney+提供）

▲《孟漢娜》。（圖／Disney+提供）

全系列在Disney+累積超過5億小時的觀看紀錄，跨越世代仍持續增長。麥莉希拉如此形容這次回歸「《孟漢娜》永遠是我生命的一部分。它從一部電視節目，變成了我們共同擁有的一段人生，影響了我，也影響了無數粉絲，這讓我無比自豪。這次的Hannahversary，是我獻給陪伴了我20年粉絲的感謝與慶祝。」

▲《孟漢娜》。（圖／Disney+提供）

▲《孟漢娜》。（圖／Disney+提供）

對於這部特輯，麥莉希拉也坦言「我們不想要諷刺感，這不是一個玩笑。我的目的不是製造話題，而是讓粉絲感受到，我看見你們了。我的一切，都是因為你們的陪伴。」

▲《孟漢娜》。（圖／Disney+提供）

▲《孟漢娜》。（圖／Disney+提供）

《歌舞青春》｜20 週年

若要選出定義一個世代的青春符號，同樣迎來20週年的《歌舞青春》絕對是不二之選！作品被譽為「迪士尼頻道黃金時代的巔峰代表作」，描繪籃球校隊明星特洛伊與資優生女孩凱碧，兩人試圖打破高中校園裡根深蒂固的社交階級、追尋舞台夢想的歷程。

▲《歌舞青春》。（圖／Disney+提供）

▲《歌舞青春》。（圖／Disney+提供）

電影原聲帶不但登上告示牌200 專輯榜冠軍，其中〈We're All In This Together〉、〈Breaking Free〉等熱門歌曲在全球瘋狂傳唱，招牌的「野貓隊舞步」在20年後的今天還在社群媒體上被翻跳。現在就藉此一窺當時的收視神話，重溫屬於自己的「青春主題曲」。

▲《歌舞青春》。（圖／Disney+提供）

▲《歌舞青春》。（圖／Disney+提供）

《汽車總動員》｜20 週年

表面是賽車電影，骨子裡是一封寫給「慢下來」的情書。皮克斯用擬人化的汽車世界，說了一個關於友情、成名與找回初心的故事。而「閃電麥坤」與「拖線」這對奇妙搭檔，20年來始終是親子觀眾心中最溫柔的角落。在當下F1賽車熱潮正盛之際，不妨帶著這個知識重看，麥可舒馬克、路易斯漢米頓等F1傳奇賽車手，都曾為這部電影各地版本配音。

▲《汽車總動員》。（圖／Disney+提供）

▲《汽車總動員》。（圖／Disney+提供）

《穿著 Prada 的惡魔》｜20 週年

睽違20年，《穿著 Prada 的惡魔》女魔頭米蘭達回來了！續作預告在24小時內突破超過2.22億次觀看，相信讓粉絲們更加震驚的是主角群的凍齡神顏。還記得當時安海瑟薇飾演的安德莉亞，一名莽莽撞撞、初到紐約的菜鳥，每天應付上司米蘭達的瘋狂需求，數度崩潰哭泣、甚至失去了自己的生活，然而她也逐漸從中成長、贏得米蘭達的信任。兒時印象深刻的或許是電影中的漂亮服裝，不過20年後進入職場的我們，是否更能體會安德莉亞的堅韌與不易？

▲《穿著Prada的惡魔》。（圖／Disney+提供）

▲《穿著Prada的惡魔》。（圖／Disney+提供）

《少年魔法師》｜19 週年

如果你小時候曾幻想過自己也有魔法，很可能是《少年魔法師》害的。普通家庭、普通學校、但艾莉絲魯索隨時可以用魔杖讓一切失控，那種「我有秘密但不能說」的青春共感，跨越了所有年齡。將近20年後，席琳娜戈梅茲從魔法少女走成了奧斯卡金牌製作人，甚至在《孟漢娜 20 週年特輯》帶來驚喜現身，但艾莉絲魯索的靈魂，永遠停在那個魔法訓練室裡等你回來。

▲《少年魔法師》。（圖／Disney+提供）

▲《少年魔法師》。（圖／Disney+提供）

《我愛夏莉》｜16 週年

2010年，姊姊泰蒂開始為還是嬰兒的妹妹夏莉錄下成長影片，沒有複雜劇情，只有鄧肯一家人最真實的日常溫度，每集結尾那句「Good Luck Charlie」至今仍是許多人心裡最有安全感的聲音。而今年年初，粉絲驚喜發現影集裡的「預知夢情節」竟已到來，劇中鄧肯夫婦夢見夏莉在2026 年1月7日長成了一個翹課、染髮、頂嘴的叛逆少女，浮誇爆笑的情節在社群上經典重現。

▲《我愛夏莉》。（圖／Disney+提供）

▲《我愛夏莉》。（圖／Disney+提供）

《小查與寇弟的頂級生活》｜21 週年

飯店大廳住進了一對雙胞胎，從此整棟建築的秩序就沒再正常過。《小查與寇弟的頂級生活》讓「住在飯店裡長大」這件最不日常的事，變成了整個世代最有共感的童年設定。21 年後，那種在大人世界裡橫衝直撞、卻始終被人包容的少年感，依然讓人看了忍不住微笑。

▲《小查與寇弟的頂級生活》。（圖／Disney+提供）

▲《小查與寇弟的頂級生活》。（圖／Disney+提供）

《檸檬大嘴巴》｜15 週年

沒有精英校園，沒有粉紅泡泡。《檸檬大嘴巴》從一開始就選擇了不一樣的路，五個被貼上「邊緣人」標籤的孩子因留校察看而相遇，用龐克和搖滾說出了那個年代最真實的青少年處境：家庭、階級、發聲的權利。主題曲〈Determinate〉在Spotify突破1.4億播放。

演員陣容中的娜歐蜜史考特後來成為迪士尼真人版《阿拉丁》的茉莉公主，海莉清子則成為LGBTQ+社群的重要文化聲音。當年製作團隊一致認為「第一集已經完美傳達了故事的精神」而婉拒續集，正是這份執念，讓它成為影迷心中永遠的神作。

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