《慶餘年》隔5年才拍第二季！　張若昀「不調整角色內幕」全說了

記者黃庠棻／台北報導

中視週間8點檔正熱播《慶餘年》，25日晚將接續播出《慶餘年》第二季，一連兩季讓觀眾看個過癮。集結張若昀、陳道明、李沁等知名演員的古裝劇《慶餘年》，一直在網上有討論熱度，男主角張若昀每次現身，都被追問何時推出《慶餘年》第三季，對此張若昀不僅自己也很期待，更想對第三季的范閒說「謝謝陪我那麼久，你是我這一輩子最重要的朋友。」

▲《慶餘年》第二季由張若昀、李沁主演。（圖／中視提供）



《慶餘年》是張若昀人生中第一次拍續集的作品，從2016年開始接觸劇本，他把很長的一段青春獻給范閒這個角色，兩季之間相隔五年。張若昀對范閒依舊熟悉「第一季的時候就知道這角色還沒演完，還要繼續拍，所以不會讓這故事離我太遠，甚至一直都沒離開」。

張若昀甚至形容「范閒的一部份一直在我這兒」，他被問到是否演出第二季時有對角色做一些修改，坦言「如果用個人的想法，去把角色調整過大，其實是對角色的一種不尊重」，所以第二季中他仍是基於這個角色的創作脈絡去延伸，而不是5年後把續集中的人物調整成另外一個人。

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▲《慶餘年》第二季由張若昀、李沁主演。（圖／中視提供）



演出第二季，張若昀透露每場戲都很過癮「演每一場都很爽，每個角色其實都可以獨立成章，每個人都是自己故事裡很完整的一部分，沒有誰可以被草率的處理」，不論是新的角色、老的角色，拍戲時每天都在不停的碰撞，產生新的火花。

張若昀坦言「有了第一季的打底，第二季大家都很踏實，是在好的基礎下往下挖，過程很美妙」；同樣也參與兩季演出的李沁，被問到演員中誰的變化最大，她的答案是張若昀「我覺得張先生變化挺大的，他瘦了好多」。

▲《慶餘年》第二季由張若昀、李沁主演。（圖／中視提供）

第二季開機第一天所拍攝的第一場戲，李沁記得是林婉兒和范閒在馬車上討論海棠朵朵那場「我就跟導演說再給我一次機會，可能自己時隔5年有一點生疏，想再找一下感覺可以更好去呈現。」



李沁認為第二季中林婉兒的造型在婚前婚後有一個色彩上的變化，而她最喜歡的就是大婚的妝「紅色比較熱烈，在那個氣氛下，覺得非常美」。至於「范婉CP」，她比喻兩人之間就是「愛情美好的樣子」，她更難忘第一季中曾講過的台詞「如果可以找到一個託付孤獨的人，生命是長是短都有了意義」，不論是林婉兒或是范閒，在那個時局兩人都是孤獨的，所以彼此算是找到理想的伴侶。中視八點檔正熱播《慶餘年》，第二季將於明25日起周一至周五晚間8點接續上檔。