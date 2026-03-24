緋聞傳了30年「還被叫姐夫」！蔡小虎終鬆口與龍千玉真實關係：不解釋

記者蔡琛儀／台北報導

美魔女歌手龍千玉將在4月25日舉辦出道48年以來首次個人演唱會「男人情女人心」，今（24日）與嘉賓邵大倫、謝金晶彩排，「緋聞男友」蔡小虎也驚喜現身，讓她當場感動落淚。

▲▼ 龍千玉見到緋聞男友蔡小虎，感動相擁落淚 。（圖／記者徐文彬攝）

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蔡小虎原本已經自己砸2萬元打造服裝，要報名當演唱會嘉賓，結果剛好在演唱會當天有郵輪演出工作，因此改成今天帶著玫瑰花驚喜現身，兩人一見面便緊緊相擁，讓龍千玉的淚水潰堤：「小虎哥就像我的家人，他的出現對我來說是最大的強心針。有了這份祝福，我會更有信心在舞台上發揮到最好。」

身為螢幕CP的兩人，認識30多年，交情好到互稱兄妹，還會叫對方的母親「媽媽」， 連龍千玉弟弟江志豐都叫蔡小虎「姐夫」，因此常被誤會是一對，蔡小虎笑說：「大家都以為我們在一起，也不用特地去解釋。」

▲龍千玉和蔡小虎屢傳緋聞 。（圖／記者徐文彬攝）

蔡小虎坦言雖然龍千玉條件很好，但有感覺的話早就在一起了，龍千玉則說，若是以前的話或許可以考慮，不過蔡小虎再次強調：「真的是兄妹之情。」

此外，龍千玉曾說，是曹西屏給的勇氣與鼓勵讓她決定開演唱會，也哽咽表示一圓母親希望在有生之年看她演出的心願，蔡小虎在一旁鼓勵：「之後會一直開下去！」演唱會在4月25日台中中興大學惠蓀堂登場，年代售票與四大超商同步開賣中。

▲龍千玉和蔡小虎、謝金晶、邵大倫合體彩排。（圖／記者徐文彬攝）