小S復工首日壓力爆棚淚崩！　派翠克揭她真實狀態：真的很堅強

記者孟育民／台北報導

藝人派翠克（柳柏丞）今（24日）受邀回到母校華岡藝校，擔任51周年校慶暨華藝青年選拔活動評審。談及日前與搭檔小S（徐熙娣）重啟錄製《小姐不熙娣》，他坦言兩人開工前都相當緊張，甚至雙雙失眠。

▲派翠克受邀回到母校。（圖／泰坦星提供）



派翠克透露，開工前一晚自己焦慮到幾乎整夜未眠，翻來覆去直到凌晨4點才入睡，沒想到隔天與小S聊天時，對方也說同樣整晚睡不著。他大讚小S狀態依舊，「本人非常瘦，皮膚也很好」，即便有一年沒有棚內錄影，整體感覺幾乎沒有改變，甚至兩人默契更勝以往。

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▲小S日前回歸《小姐不熙娣》。（圖／東森綜合台提供）

對於日前小S被拍到收工在街邊痛哭，甚至需要被工作人員攙扶，派翠克也首度還原當天狀況。他表示，那是節目開工第一天，最後一集錄影現場氣氛相當感人，不少藝人班底自發到場加油，讓小S在演藝圈大家庭的陪伴下情緒潰堤。

派翠克心疼表示：「遇到這樣的事情壓力一定很大，尤其又隔了一年才回到錄影現場。」他也提到，小S最讓人敬佩的是，不希望自己的情緒影響工作人員與製作團隊，因此仍努力帶動現場氣氛，「她真的很善良，也很堅強。」此外，派翠克透露，小S在錄影前曾傳訊息請他多多包涵，不過一進棚後，小S反應依舊敏捷、節奏感十足，「可能悶了一年沒搞笑，現在整個一次釋放出來。」