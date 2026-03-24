賈永婕「20年前工作畫面」被挖　她崩潰喊：太多黑歷史

記者王靖淳／綜合報導

台北101董事長賈永婕平時會透過社群記錄日常，不吝嗇與網友分享生活，最近她就在臉書發文曬出一系列20年前的工作舊照，同時也在文中自嘲：「我出社會的第一份工作有太多黑歷史。」貼文及照片曝光後，立刻掀起網友討論。

▲賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

賈永婕透露，最近她接受了電視台的相關訪問，沒想到製作單位竟然偷偷準備了讓她措手不及的「驚喜」。當她事後看到電視台呈現出的畫面時，內心瞬間遭受到極大的衝擊，並在貼文中一連用了好幾個「太」字，來形容自己當下的震驚，同時也直呼：「我的媽呀這也太太太殘忍了」，字裡行間完全可以感受到她崩潰的情緒。

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▲賈永婕PO工作舊照。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

面對電視台翻出早年的青澀模樣，賈永婕幽默地向網友們大吐苦水，表示因為自己「出社會的第一份工作在華視」，導致電視台的資料庫裡，保存了她當年剛入行時各種真實樣貌。想到那些可能有些俗氣或生澀的畫面，她忍不住感嘆，「有太多黑歷史在他們手上。我的老天啊！！救命。好啦！如果大家很想笑一下影片在留言區！」