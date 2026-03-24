周杰倫10年沒辦簽唱會「有望辦在網球場」　被問台灣演唱會回應了！

記者蔡琛儀／台北報導

47歲樂壇天王周杰倫將推出睽違3年多的新專輯《太陽之子》，今（24日）在電影院舉辦專輯同名新歌MV首映會暨發片記者會，除了和在場媒體、粉絲及直播觀眾分享同名新歌MV。周董的巡演「嘉年華II」即將在4月3日於杭州起跑，預告這次巡演將會一城一主題的方式，近期周董也開始進入彩排，還打趣說要把總監巨砲換掉。

▲周杰倫推出新專輯。（圖／記者周宸亘攝）

周董2024年底成為首位站上台北大巨蛋的歌手，當時更在全台掀起一波「周董炫風」，外界也好奇，周董這次新巡演何時才會唱回台灣，對此周董說：「演唱會通常巡迴都會做個兩三年，最後回到台灣，就是一個巡迴，請大家期待。」至於是否會是在台北？周杰倫僅表示，巡迴通常都要在至少一年前訂場地，並未正面回應。

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周董10年前曾為了專輯《周杰倫的床邊故事》在西門町舉辦封街簽唱會，萬人空巷的盛況令粉絲都回味無窮，今周董被問到是否也有在台灣舉辦簽唱會的計畫？周杰倫笑說，如果把打網球的時間拿來辦的話或許可以考慮，立馬靈機一動：「在網球場辦簽唱會，這idea不錯！」

▲▼周杰倫開玩笑說可以在網球場辦簽唱會。（圖／記者周宸亘攝）