周子瑜踩點大稻埕「偶遇粉絲跳TT」！　超萌反應全被拍

記者王靖淳／綜合報導

南韓人氣女團TWICE上週末在台北大巨蛋連唱三天，吸引眾多粉絲及藝人朝聖，成員周子瑜的媽媽黃燕玲稍早透過社群曬出一段影片，透露自己與女兒到大稻埕打卡點附近時，捕獲野生粉絲大跳〈TT〉，同時也拍下周子瑜的真實反應。畫面曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲周子瑜巧遇粉絲練舞。（圖／翻攝自Instagram／topbeauty_lydia）

黃燕玲在文中透露，這次與女兒特別踩點的行程，是位於台北市的大稻埕五號碼頭，這裡是主辦單位結合演唱會經典曲，所打造出的「9大神曲」舞蹈打卡點。當母女倆親自走到這個打卡點，竟遇到可愛的粉絲正放著音樂，當場大秀〈TT〉，為此黃燕玲不禁直呼：「大家都好努力在跳舞，太可愛了！」

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▲▼周子瑜巧遇粉絲練舞。（圖／翻攝自Instagram／topbeauty_lydia）

值得一提的是，黃燕玲除了拍下粉絲練舞的模樣，同時也錄下周子瑜的真實反應。畫面中，周子瑜的目光完全被遠處廣場上的粉絲給吸引住，她停下腳步、靜靜地看著粉絲們跳舞，過程中她還發出歡呼聲，模樣相當俏皮可愛。緊接著，周子瑜轉向正面，雖然她的臉上戴著口罩，遮住大半張臉，但仍明顯可見到，她的眼睛已完全笑彎成了半月形，眼神裡滿是藏不住的開心及笑意，對於能親眼目睹粉絲的應援感到非常高興。