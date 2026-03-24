八點檔男星參加私密試鏡…目睹「金主潛規則女星」　出手解圍被嗆

記者黃庠棻／台北報導

演員董季鑫在大愛最新戲劇《以身相許》飾演大體處理技術員，和范逸臣有不少對手戲。他去年在士林區水果攤工作時，見義勇為阻止一名卓姓男子與女友人發生口角，還反遭卓男喝斥要求跪地撿草莓，因此上新聞。

▲《以身相許》舉辦首映記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

今（24）日董季鑫出席記者會，他說自己個性一向如此，不喜歡看到男生欺負女生，甚至他剛出道去試鏡，曾替一位被劇組要求陪老闆吃飯的女演員解圍。

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▲董季鑫、范逸臣、楊一展、亮哲出席《以身相許》首映記者會。（圖／記者黃克翔攝）

董季鑫透露水果店發生衝突當下他沒有想太多就站出去，事後長輩看到新聞嚇一跳，提醒他這樣太危險，且當時不少捷運傷人事件，希望他以後少做見義勇為的事情，但他完全沒有想要收斂「這種個性很危險，不知道什麼時候會惹上麻煩，華人社會太冷漠，大家都習慣迴避，因為大家都這樣想，我就更應該要做這件事情。萬一發生這件事情是你們朋友，會不會希望有人站出來幫你擋？」

▲董季鑫、范逸臣、楊一展、亮哲出席《以身相許》首映記者會。（圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，董季鑫提到6、7年前過去也曾幫一位女演員解圍，當時他參加一場不公開的電影選角，試鏡前還被要求要打掃環境，他目睹一位女演員被強留下來，劇組直接對她說「老闆想跟妳用餐。」三番兩次不讓女演員離開。

▲董季鑫、范逸臣、楊一展、亮哲出席《以身相許》首映記者會。（圖／記者黃克翔攝）

眼見女演員不知所措，且開始哭泣，董季鑫覺得太誇張想替她解圍，刻意告訴在場的人說「我要整理環境，請你們離開。」女演員才順勢逃離。事後他遭劇組警告「你以後再這麼雞婆，就不會有提拔你的機會。」被問到是否因為此事件讓演藝圈路變得難走，他則苦笑說道「沒有因為這件事比較難走，因為本來就滿難走。」