藏了11年...周杰倫首度公開「古堡求婚昆凌影片」險翻車內幕曝

記者蔡琛儀／台北報導

47歲樂壇天王周杰倫將推出睽違3年多的新專輯《太陽之子》，今（24日）在電影院舉辦專輯同名新歌MV首映會暨發片記者會，除了和在場媒體、粉絲及直播觀眾分享同名新歌MV，還在直播結束後加碼分享另一首新歌〈掏金小鎮〉的MV，周董更透露，這次除了有寫給小女兒Jacinda的歌，還將藉由其中一首新歌MV，公開從未曝光過的求婚影片。

▲▼周杰倫將首度公開當年求婚昆凌的未曝光影片。（圖／記者周宸亘攝、翻攝昆凌IG）

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周董向來對隱私相當注重，這回難得願意分享當年求婚影片，顯得有些害羞和興奮：「真的很興奮，興奮到我都講不出來」。周董笑說：「以前有〈告白氣球〉，我就想說我要寫一首，大家婚禮上除了〈告白氣球〉的另一首歌曲，既然寫了個幸福的歌曲，寫出來後好像可以放以前的求婚影片。」

回憶當初為了向昆凌求婚，周董特別在英國租了一座古堡，並在裡面憑空打造一間餐廳，所有「餐廳服務生」都是他請演員來詮釋，「我就跟她說差不點時間去吃晚餐了，誒，她還不想下去欸，要是她不下去我這戲不就白弄了嗎？古堡都白租了。」

▲周杰倫帥氣現身。（圖／記者周宸亘攝）

體貼的周董，笑說怕老婆穿太隨便，到時嫌拍得不好看，「我希望她被拍到之後不會抱怨我，所以我說還要dress code，結果她也不要！」好說歹說，周董用之後為婚禮賓客住宿來勘景的理由，才終於把昆凌騙下去，順利完成求婚，「蠻有趣的，大家就把它當作...蠻有趣的。」

為何現在願意向外界分享自己的私生活？周董坦言：「到一個年紀，我覺得跟歌迷朋友分享，大家都像朋友一樣，自然而然會覺得可以。」也難怪活網的周董，在IG上的發文常被虧「沒把粉絲當外人」，周董也打趣說：「我最近講話比較直一點，所以我常常發文，為了給杰威爾看我真的很忙。」

▲周杰倫特製麥克風很顯眼。（圖／記者周宸亘攝）

至於寫給4歲小女兒的歌，周董是用Jacinda錄給昆凌的語音為靈感創作，他說小女兒之前就有問他，哥哥姊姊都有自己的歌，何時才輪到她，「你看她這麼小就會注意這些，我想說就把她的語音拿來弄成一首歌，但要找她拍MV我會瘋掉。」也坦言自己臉上被小女兒拿來畫畫都是常有的事，「大家都要聽她的，小霸王。」語氣滿是寵溺。