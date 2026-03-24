買不到TWICE大巨蛋票！八點檔男神陪追星認「12歲女兒想當練習生」

記者黃庠棻／台北報導

亮哲今（24）日出席新戲《以身相許》上檔記者會，去年他因參加世壯運舊傷復發，右肩、右膝、左臀、梨狀肌深層拉傷「整組壞了了，全部都是內傷」，他感嘆「它是沒辦法復原的狀態，四個字不進則退，病痛累積夠多了，隨時跟傷痛並存，我自己認知到無法恢復到以前。」他熱愛的三鐵也確定要擱置，只從跑步慢慢開始運動。

▲董季鑫、范逸臣、楊一展、亮哲出席《以身相許》首映記者會。（圖／記者黃克翔攝）

亮哲在戲裡飾演醫生，戲外其實跟大體老師這個議題頗有淵源，他的姑丈是將軍，亮哲5歲就去過國防醫學院參觀「門一打開是兩排大體老師，有開心臟、開腦的，色系很像蠟像」，小時候對生死懵懵懂懂，亮哲不以為意，甚至連外婆過世，他也在棺材旁邊跑來跑去，不過演了這部戲他有所改觀，開始思考如果他身後同意受解剖，2個女兒要怎麼心理建設。

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▲董季鑫、范逸臣、楊一展、亮哲出席《以身相許》首映記者會。（圖／記者黃克翔攝）

韓團TWICE才在大巨蛋開唱，亮哲笑說能力不足買不到票，沒辦法送女兒去追星，但他對女兒追星百分百支持「我自己是表演者，所以很樂意帶她看這些專業表演者，我自己一廂情願，覺得她會學習。」雖然沒有TWICE的票，但亮哲準備好鄧紫棋的票了，他強調跳舞要看，歌唱也要看。

▲董季鑫、范逸臣、楊一展、亮哲出席《以身相許》首映記者會。（圖／記者黃克翔攝）

亮哲小女兒5歲開始學舞，從芭蕾入門，女兒的舞蹈教室還跟YG合作過，他坦言女兒現在12歲，的確有練習生的夢想，他跟導演老婆就會告訴她一些演藝圈的現實面「讓她有心理準備練習生多辛苦，每天訓練16小時，比念書還累，你扛得住的話，我們就支持。」