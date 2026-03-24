瑤瑤認「昔遭大咖製作人深夜求愛」　潛規則對話全曝光

記者王靖淳／綜合報導

女星瑤瑤（黃喬歆）最近受邀錄製薔薔的Podcast節目《薔栗膠》，並在過程中大聊有關演藝圈的潛規則話題，片段曝光後，立刻掀起網友討論。

▲薔薔。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔Maze）

節目中，薔薔單刀直入地問瑤瑤，在演藝圈打滾這麼多年，是否曾經親身經歷過所謂的「潛規則」？為此，她承認確實有遇過這類事件。回想起這段經歷，瑤瑤透露，對方起初不會直接把話說死，而是會給她小暗示，例如會故意對她說：「這個圈子人那麼多，我為什麼要用妳？」藉此來試探底線。聽到這裡，薔薔追問對方是否為電視台製作人。為此，瑤瑤毫不猶豫地證實這個猜測。至於這位製作人目前的動向，她則低調透露，對方現在似乎已淡出電視圈。

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瑤瑤還加碼爆料了一個驚人內幕，直指該名製作人過去曾有任交往的女朋友，就是靠著這層親密關係，「有被塞在他所謂的那個位置裡面」，順利獲得曝光機會。後來，該製作人疑似與該任女友分手或感情生變，沒想到竟把歪腦筋動到瑤瑤的身上。為此，瑤瑤透露，對方在深夜打給她，誇讚她人不錯，還直白地表達「我覺得我還蠻欣賞妳的。」

▲瑤瑤。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔Maze）

瑤瑤表示，該製作人後來直接向她提出要不要當女朋友的邀約，並暗示只要答應，就能給她更多工作上的特權與好處。面對這樣的利益交換，瑤瑤當場果斷拒絕，並向對方點出一個尷尬的盲點，直言「你女朋友我都認識欸。」沒想到，這名製作人接著竟反問她：「妳會在意這個嗎？」讓瑤瑤聽完後徹底傻眼，立刻堅定地拒絕：「當然在意啊，不要！」