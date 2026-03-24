莫莉《大學生》轉戰時尚圈！曝陶晶瑩暖心支持　認闖蕩碰壁：隨時會被淘汰

記者孟育民／專訪

《大學生了沒》出身的莫莉，在時尚領域耕耘多年，從節目新人一路走到時尚圈，逐步走出屬於自己的一方天地。她接受《ETtoday星光雲》專訪，揭開自己的內心世界，過去在綜藝節目總是給人「大姐頭」的強勢印象，她坦言：「很多製作單位會希望我跟人家吵架、罵人，但其實我私底下是蠻俗辣的。」她笑說，當時節目需求會先溝通清楚，自己事後也會趕緊道歉，也正因為這樣的反差，她後來選擇逐漸淡出綜藝圈。

▲莫莉接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者湯興漢攝）

她透露，當時在《大學生了沒》畢業時，是自己主動提出離開，「我回顧那段時間，發現大家記得的都是我比較火爆的樣子，那一刻才意識到，原來我在節目中的設定就是這樣。」她坦言，當時年紀還輕，「只會覺得大家喜歡，我就照著本能去做，那個階段對節目跟我來說，其實是雙贏。」

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▲莫莉過去給人強勢形象，其實私下相當安靜。（圖／記者湯興漢攝）

至於轉型契機，她表示自己其實一直很清楚想走的方向。過去簽給陶晶瑩時，就已開始接觸網路與社群經營，「我從小就很喜歡美的東西，媽媽是做服裝的，我對時尚一直很有興趣。」不過她也坦言，從綜藝轉往時尚並不容易，「那時候幾乎沒有人會把這兩件事連在一起，我的轉型其實滿困難的。」

她回憶，當時也曾向陶晶瑩表達想往時尚發展的想法，「她其實有提醒我，她比較熟悉的是綜藝，但如果我真的想做，她也會支持我。」至今兩人關係依舊良好，「她從來不會綁著我，我離開之後找她合作，她也都會幫忙，我們之間一直都有聯繫跟關心。」

▲莫莉至今仍感謝陶晶瑩。（圖／記者湯興漢攝）

談到在時尚圈的發展，莫莉坦言，至今仍不時會遇到挫折，「這個領域沒有絕對標準，是我待了快10年的最大體悟，你隨時都有可能被淘汰。」她也反思過去曾在演講中提到「只要努力就會有成果，如果沒有成果就代表不夠努力」，如今有了不同看法，感觸表示，「我現在發現這句話只能套用在你跟你自己的關係上，有些門你就是打不開，只能調適自己的狀態，心態改變一切就會順了，你就不會執著在一扇門。」





