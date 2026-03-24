焦凡凡揭「兒子暱稱」藏超甜含義　產後吐心聲：自己是最重要的

記者王靖淳／綜合報導

女星焦凡凡、婁峻碩在2024年登記結婚，隔年公開懷孕喜訊，並於本月21日順利產下男寶寶。平時會透過社群記錄生活的她，今（24）日在IG開放網友問答，同時也吐露自己產後的真實心聲。

▲焦凡凡回答網友的提問。（圖／翻攝自Instagram／fan0914fan）

面對有網友敲碗想知道寶寶的小名，焦凡凡透露，關於兒子的乳名，目前暫時不會公開，希望能保留一點隱私空間。不過，她也大方公布了寶寶對外的稱號，「對外會叫小婁馬。」談到取名的背後原因，焦凡凡分享，因為當時寶寶在肚子裡時，陪著夫妻倆去羅馬旅行，加上老公又姓婁，且兒子出生的生肖剛好屬馬，因此就以此命名。

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▲焦凡凡曝婁峻碩幫剪臍帶。（圖／翻攝自Instagram／fan0914fan）

除了分享寶寶綽號，當被網友問及生產當天，究竟是「誰幫寶寶剪臍帶的？」焦凡凡也給出解答，直言就是孩子的爸。此外，有網友提問，覺得她產後是如何維持好心情，為此，焦凡凡坦言，其實從懷孕到現在，她就提醒自己，自己是最重要的，「這樣想把自己顧好之後就會什麼都順，但是如果什麼都擔心，但是沒有把自己顧好什麼都做不好，因為沒有任何人，會比你自己了解你要什麼，所以不管怎樣，把自己顧好。」

▲焦凡凡分享產後心情。（圖／翻攝自Instagram／fan0914fan）

